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【致癌家品】宜得利珪藻土杯墊地墊致癌石棉恐超標　日本廠商售逾241萬件籲停用

食用安全 16:38 2020/12/23

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日本宜得利售賣的珪藻土杯墊和地墊恐有過量致癌石棉，廠商將回收產品。

日本家居日用品廠宜得利家居（Nitori）周二（22日）表示，該公司販售的珪藻土吸水地墊、杯墊等9項產品，石棉含量可能超出法定標準。廠商至今已售出逾241萬件，呼籲停止使用，並將回收相關產品。

綜合日本媒體報道，宜得利家居正回收2款浴墊及7款杯墊，2016年12月4日至今年12月16日期間，廠商已出售2,413,591件上述產品。厚生勞動省表示，這些產品全由中國製造，廠商將進行回收。在正常情況下使用，不必擔心出現石棉飛散的風險。但若遭損壞，例如刮破或裂開的話，就有可能導致石棉飛散，引發健康問題。

宜得利呼籲民眾，把相關產品放入袋中，並用膠紙封好袋子，但勿當成垃圾扔掉，廠商將公布具體回收方式。此外，厚生勞動省上月表示，正在調查其他29種矽藻土產品是否含有石棉。

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環境保護署：長期吸入可致肺癌

據本港環境保護署的資料，石棉可分裂成非常幼細的纖維。釋出石棉後，這些纖維可長時間浮游於空氣中。若長期吸入石棉纖維並積聚體內，暴露於石棉纖維可引致下列疾病：

  • 肺癌
  • 間皮瘤：胸膜或腹膜癌
  • 石棉沉著病：因肺內組織纖維化而令肺部結疤

環保署指，與石棉有關的病徵，可能在暴露於石棉後大約10至40年才出現。不過環保署指出，《2014年空氣污染管制(修訂)條例》於2014年4月4日生效，
香港現已全面禁止進口、轉運、供應和使用所有種類的石棉和含石棉物料。

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責任編輯：羅嘉欣

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