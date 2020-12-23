大公文匯旗下網媒︰港府管治團隊若抗疫不力　應否「回家種紅薯」？

▲ 港府被指佛系抗疫。（資料圖片）

大公文匯傳媒集團旗下的網媒點新聞，今日發表評論狠批港府佛系抗疫，引起政圈關注。有關評論指出，香港在防疫抗疫上沒有「特」、沒有「別」，若對中央領導的明確指示聽之任之，甚至陽奉陰違，若對香港疫情繼續處置不力，特區管治團隊應捫心自問，是否該回家種紅薯？

點新聞的「點論」，引述國務院副總理韓正要求，特區政府要把防疫抗疫作為頭等大事來抓，港府不應當做耳旁風，「左耳進右耳出。」

▲ 點新聞評論文章指，港府迄今尚未有任何一官半職因抗疫丟官。

該評論文章指，新冠肺炎疫情爆發以來，內地多個省市的高層，因抗疫不力被摘烏紗帽，其中不乏省市一把手，「香港政府迄今，尚未有任何一官半職，因為抗疫丟官」。評論又將香港與台灣、澳門地區相比，形容是「相形見絀、自覺難堪」，認為當局應該痛下決心，當機立斷，強制普檢，強制隔離，強制接種，才是確保本港疫情清零，確保市民生命安全，確保香港持續發展的萬全之計。

「疫情絕非枉死幾個人那麼簡單」，評論指，時至今日，香港的抗疫防疫，已不僅僅是一個公共衞生問題和執政管理能力的問題，而是如何體現「一國兩制」的優勢，而不是展現「一國兩制」劣勢的政治問題；是能否善用「一國兩制」優勢，展現中央全面管治權的政治問題；是基本法框架下的「一國」與「兩制」關係緊密互動的政治問題。評論直言，香港抗疫的失策失據，甚至失敗，不僅危害港人生命安全，損害港人財產安全，破壞經濟民生，更可能危及「一國兩制」實踐。

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