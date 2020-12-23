【家庭難題】16歲兒子「搞大同齡女友個肚」　前夫主張墮胎單親媽愁爆網上求救

▲ 一名單親媽媽分享，其16歲兒子的同齡女友懷孕，她不知如何處理。

子女未成年懷孕，家長應該如何是好？一名單親媽媽在網上討論區分享，其16歲兒子的同齡女友懷孕，她的前夫主張墮胎，而她大感苦惱不知如何處理，認為兒子年紀尚小不應有孩子，卻又不能叫他們不要胎兒。

16歲兒子女友懷孕

該名單親媽媽昨日（22日）在網上討論區「親子王國」，以「我要做嫲嫲了」為題發帖，表示自己是基督徒，而本月踏入16歲的細仔「搞大咗人個肚」，對方同為16歲。她寫道︰

我宜家好煩，知道呢個年紀唔應該有小朋友，但我又唔可以勸佢哋唔要……

她解釋，自己在兒子小時候已離婚，兒子一直跟爸爸生活，又透露近一年半，兒子轉變了很多，她難以經常與兒子見面及傾談，因為他不時失約。她回應網民時補充，前夫曾就兒子女友懷孕一事聯絡她，表示兒子未作決定，前夫則主張墮胎。

女友曾吸毒離家出走

前夫稱兒子的女友「唔太乖」，曾吸毒及離家出走，亦曾與兒子開房。她指出，「前夫叫個女仔唔好成日喺度瞓，應該返下屋企，我仔就陪佢出去爆房。」而兒子的女友曾WhatsApp前夫，表示兒子欠她一千多元開房費。

單親媽媽坦言「我仔係犯咗法」，與16歲以下女童非法性交。他們有意約女方家人傾談，但要先與兒子傾妥。她留言︰

我從沒想過要包庇，這事要敢作敢當。我會尊重女方意見，跟她一起去面對。兒子犯錯，是我管教不善……我已尋求社工協助，只希望不扼殺任何生命。

網民︰無謂再害下一代

單親媽媽在今日（23日）凌晨已刪除其帖文及留言內容。不過，網民仍有留言，幾乎一面倒認為16歲不宜養孩子，留言「自己都係小朋友，點養呀」、「夾硬生出嚟絕對唔係好事」、「無謂再害下一代」、「不能照顧自己，如何照顧其他人」、「唔好再引伸多一個不幸嘅家庭」。有網民稱「做人父母其中一樣最驚嘅事發生了」，建議父母應好好與年輕人溝通。

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責任編輯︰王明芳