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【尖子教育】8學生出戰國際大都會奧林匹克　奪2金5銀1銅團體賽贏金獎

教育 16:45 2020/12/23

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本港有8名學生參加第五屆國際大都會奧林匹克並奪得佳績。（政府新聞網）

本屆國際大都會奧林匹克於12月16至22日舉行，共有約230名來自31個國家或城市的學生參與。惟受2019冠狀病毒病疫情影響，參賽者於所屬國家或城市參賽。而香港有八名學生代表參加第五屆國際大都會奧林匹克，分別奪得兩面金牌、五面銀牌和一面銅牌，並在團體賽中贏得金獎。

國際大都會奧林匹克是涵蓋資訊科技、數學、物理和化學四個學科的國際比賽。在資訊科技組比賽，香港培正中學的楊汶璁和荃灣官立中學的謝昶豪分別奪得一面金牌和一面銀牌；數學組比賽中，聖保羅男女中學的朱卓熹和賴煒諾各得一金一銀。

物理組比賽方面，拔萃男書院的劉思進和King George V School的郭嘉楷各得一面銀牌；拔萃男書院的李鎔智和優才（楊殷有娣）書院的梁振鋒則在化學組比賽分別取得一銀一銅。

教育局局長讚揚學生表現優秀

教育局局長楊潤雄讚揚港隊表現優秀，並指當局一直致力推動科學、科技、工程及數學（STEM）教育，以切合世界發展趨勢。港隊在本屆比賽中取得佳績，充分顯示香港學生在STEM方面的優厚潛質。

他表示，為加強支援學校推動STEM教育，課程發展議會10月通過成立STEM教育常務委員會，督導中小學STEM教育範疇的長遠發展。教育局並正編寫STEM手冊，包括提供有效的校本STEM教育示例，闡明對中小學階段STEM教育的期望。

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責任編輯：梁節儀

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