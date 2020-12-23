【體質大不同】工作經常熬夜易傷身　中醫教從5大方面補救

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香港是個壓力很大的社會，俗話有話「手停口停」，工作需要熬夜又豈有不從之理。熬夜一兩晚身體還可以頂得住，長年累月的熬夜那絕對是傷你身體沒商量。那麼，對於經常熬夜的人來說，有甚麼方法可以減輕熬夜帶來的傷害嗎？有的，熬夜一族需要從以下5方面來補救：

1. 平時飲食宜清淡，不宜吃得過飽，粥品容易消化平時或夜班後可以多進食各種粥，如瘦肉粥、小米粥等，不宜吃過多肉類，令腸胃負擔過重。

2. 子時（晚上11時到淩晨1時）對應膽經，子時沒法睡覺的話需要加強對膽的保護，所以過於肥膩、重刺激性的食物就別吃了，尤其少吃動物類的腦、肝、腎等內臟。白天要多注意補充水分，有利於稀釋膽汁，多吃胡蘿蔔、番茄、粟米、白蘿蔔等對於膽有益的食物。

3. 丑時（淩晨1時到3時）對應肝經，丑時沒法睡覺的不僅要保護膽，還要加強對肝的保護，過於肥膩、酒類就千萬別碰了，宜多吃胡蘿蔔、香菇、木耳、菠菜、葡萄、藍莓、核桃、大豆及豆製品。

4. 寅時（淩晨3時到5時）對應肺經，寅時還沒法睡覺的除了要加強對肝、膽的保護，還要保護肺，要禁煙戒煙，飲食清淡，多吃補肺益肺的食物，如雪耳、百合、番茄、豬肺、馬蹄、無花果、枇杷、蘋果、雪梨、蓮藕等。

5. 卯時（淩晨5時到7時）對應大腸經，卯時還沒法睡覺的要保護的就多了，除了肝、膽、肺，還需要加強對大腸的保護，要多吃富含纖維素的食物，如燕麥、粟米、蕎麥、蕃薯、芹菜、韭菜、蜂蜜、黑木耳、蘋果、梨、葡萄、草莓等。

熬夜之後要吃的補品不少吧？！簡單點，還是洗洗早點睡吧，睡眠才是最好的補品。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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責任編輯：羅嘉欣