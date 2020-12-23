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【全民造星III】Ansonbean一改拘謹生活　Ben鏡頭前後反差最大

娛樂 15:31 2020/12/23

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《全民造星III》決賽將於12月26日在九展舉行。

《全民造星III》將於周六（12月26日）晚上8時30分在九展舉行，《全民造星III》10強包括：李靜蓮（Alina）、陳毅燊（Ansonbean）、趙祥誠（Ben）、雲浩影（Cloud）、陳澤言（CY）、黃劍文（Kimman）、陳葦璇、劉瑞祈（Klau）、葉巧琳（Mischa）及鍾諾言（NY）。

Ansonbean表示自己參加《全民造星III》後沒那麼拘謹：「以前在鏡頭前會很緊張，我真人的生活習慣也有很多限制，例如早點睡。不過現在會獎勵自己吃不健康的食物，喝汽水，這些是我自己以前是不會做的。」

【全民造星III】影后毛舜筠+「家瑜」鄧麗欣當決賽評判　MIRROR+《造星II》吳啟洋任表演嘉賓

Ansonbean《全民造星III》後個性沒那麼拘謹。

可能因身邊很少同為表演的朋友，當Ansonbean參加《全民造星III》看到身邊的隊友同樣可以做自己時，令他覺得自己可以在控制同時對自己好一點，人自然沒以前拘謹。

10強當中，Ansonbean最欣賞是同組的Kimman：「因為他的表演很放、從容和享受舞台，我覺得他的心態很健康。」

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【全民造星III】欣宜做評判獲網民激讚　Joyce心心眼表情豐富：姐姐好鍾意

鏡頭前後反差最大

《全民造星III》10強接受TOPick訪問時，選出心目中反差最大的人，由Ben多票勝出，大家一致認同他真人和上台是兩個模樣，私下的Ben更喜歡「講冷笑話」、WhatsApp非常多話的人。

Mischa、Kimman決賽前專訪：上一頁

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

記者：鄭嘉瑤

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