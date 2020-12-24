【飲茶養生】不同體質飲不同顏色茶葉　茶藝師：秋冬宜飲紅茶黑茶具暖胃功效

▲ 根據體質及季節選擇茶葉，還可達至養生功效！

到了冬至，氣溫逐漸轉涼，不少人都喜歡飲茶，清香解渴，原來根據體質及季節選擇茶葉，還可達至養生功效。有茶藝師和中醫師表示，普洱（桔普） 最適合既寒冷又乾燥的冬天，有暖胃、去油和化痰止咳之效。

TOPick早前請教茶藝師Catherine和註冊中醫關德祺，拆解不同茶葉的特性。

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寒底人宜飲茶葉

1. 黑茶

例子：雲南普洱茶、湖北青磚茶、六安茶

寒冷又乾燥的冬天特別想喝暖胃的茶，此時，寒底人士便可飲黑茶如普洱。黑茶可溫胃養胃、消滯去膩、驅風醒酒。

由於黑茶屬重發酵的茶類，味性溫熱，有暖身作用。不過有些茶葉，例如香港人常喝的普洱，仍有生普和熟普之分，Catherine建議，寒底人士可常飲熟普。靚的熟普，沖泡後應有如一層清油置於水面，湯色近琥珀色；沖茶後，茶葉會攤開，看到一塊葉，沒有樹枝狀的東西。

2. 紅茶

例子：滇紅茶、寧紅茶、正山小種、格雷伯爵茶

除了黑茶，紅茶亦有暖胃止瀉、散寒除濕、溫陽活血、下氣止逆，清目，消食等功效。紅茶同樣有暖身作用，適合寒底人士，性質較溫和。外國的紅茶通常會加少量香油或香精，增添香味，不同紅茶有不同口味，比如正山小種煙熏味較重。

熱底人士宜飲茶葉

1. 白茶

例子：壽眉、白毫銀針、白牡丹

功效︰清熱解毒、生津止渴、提神醒腦

白茶味性寒涼，又稱「美白茶」，它的茶氨酸高，能抗氧化，舒緩神經和消除緊張。

2. 綠茶

例子：龍井、抹茶、洞庭碧螺春、黃山毛峰、峨眉竹葉青

功效︰提神醒腦、生津止渴、清熱解毒

綠茶味性寒涼，茶葉輕度發酵，故可清熱解毒，適合熱底人士。另外，研究顯示全日喝4杯綠茶或白茶，可加快燃燒每日的身體代謝率100卡路里，即相等於3個月減重最多1.5公斤；這兩種茶含有兒茶素（Catechin），對新陳代謝有刺激作用。

3. 黃茶

例子：君山銀針、蒙頂黃芽、霍山黃大茶

功效︰清熱解毒、祛痰止咳

濕底人士宜飲茶葉

1. 花茶

例子：桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶

功效︰視乎不同花茶而定，但一般清熱去濕

Catherine指出，花茶屬「再加工茶」，故要趁其新鮮時飲用，不過就只能存放一年，有清熱去濕的作用，適合春天飲用。

除了按照體質選擇茶葉，冬天及夏天也可配搭不同的茶葉。

冬天宜飲用的茶葉

大家在冬天可以飲用青茶或烏龍茶，例如鐵觀音、武夷岩茶、單欉、台灣烏龍及大紅袍。

關德祺表示，青茶在台灣的叫法為烏龍茶。烏龍茶味性屬平性，介乎發酵和無發酵之間，有提神醒腦、有助消化的功效。但不同體質的人士應視乎茶葉深淺決定是否飲用，比如清香鐵觀音，就有重和輕發酵之分，否則會削胃。

此外，大家亦可飲熟普或桔普，Catherine解釋熟普有「老人家茶」之稱，茶性温和，適合不同體質人士。另外，桔普亦非常適合既寒冷又乾燥的冬天。

桔普茶的製作要先把青桔的果肉挖空，再把陳皮和普洱茶葉放進入青桔保存，有暖胃、去油和化痰止咳之效。

夏天宜飲用的茶葉

至於夏天，大家可以飲綠茶及白茶。Catherine表示，輕度發酵的烏龍茶和綠茶，是夏天的佳品，適合熱底人士。

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責任編輯：王芷瑩