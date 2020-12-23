  • 18°C
香港時間 : 20201223日 (三) 18:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】檢疫女子送北大嶼山醫院後失蹤　醫管局批行為不負責任

社會 17:00 2020/12/23

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。(經濟日報資料圖片)

繼日前伊利沙伯醫院一名63歲確診男病人擅自離院後，醫管局指今日一名於竹篙灣檢疫中心接受隔離的女子，今早到北大嶼山醫院求醫後，擅自離開醫院後失蹤；其曾經接受新冠病毒檢測，結果呈陰性。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名正於竹篙灣檢疫中心接受檢疫的人士，今早由衞生署安排由檢疫中心，乘坐救護車到北大嶼山醫院急症室求診，該病人昨日於檢疫中心曾接受測試，結果為陰性，病人在完成治療後，身體情況姐醫生評估後認為合適返回檢疫中心，惟她並沒有乘坐由中心安排的交通工具返回檢疫中心，而自行離開，院方已將個案通知中心及警方。

劉家獻提醒，市民擅自離開的行為是不負責的，已提醒醫院要特別注意有隔離令的病人，有需要可加強保安，希望市民明白醫院較難24小時「睇實」，希望市民合作，一定要配合醫護人員的指示及安排。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

相關文章

【新冠肺炎】77歲東華三院何玉清翠柳頤庭確診男院友離世　本港至今有133人染疫後死亡
今日 15:06
【新冠肺炎】77歲東華三院何玉清翠柳頤庭確診男院友離世　本港至今有133人染疫後死亡
【新冠肺炎】41歲男警員初步確診　駐守西區分區軍裝巡邏小隊12月11日最後上班
今日 14:15
【新冠肺炎】41歲男警員初步確診　駐守西區分區軍裝巡邏小隊12月11日最後上班
【新冠肺炎】一名正隔離檢疫女子今早北大嶼山醫院求醫後失蹤　院方已報警求助
今日 13:34
【新冠肺炎】一名正隔離檢疫女子今早北大嶼山醫院求醫後失蹤　院方已報警求助
【新冠肺炎】藍田平田邨平誠樓再多2人染疫亦有多人初步確診　當局將發公告要求居民強制檢測
今日 16:43
【新冠肺炎】藍田平田邨平誠樓再多2人染疫亦有多人初步確診　當局將發公告要求居民強制檢測
【新冠肺炎】聯合醫院91歲女病人出院後初步確診　同病格2名分別71歲及84歲病人亦初步確診
今日 16:45
【新冠肺炎】聯合醫院91歲女病人出院後初步確診　同病格2名分別71歲及84歲病人亦初步確診
伊利沙伯醫院 北大嶼山醫院 衞生署 劉家獻 治療 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友
13:12 2020/12/22
【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友
【香港愛情故事】公屋港女見男友家長受白眼　富婆挪揄：你應該說聲謝謝【有片】
12:44 2020/12/22
【香港愛情故事】公屋港女見男友家長受白眼　富婆挪揄：你應該說聲謝謝【有片】
【醫護確診】天水圍俊宏軒商場西醫確診　曾為2名確診人士檢查喉嚨及肺部
16:42 2020/12/22
【醫護確診】天水圍俊宏軒商場西醫確診　曾為2名確診人士檢查喉嚨及肺部