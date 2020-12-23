【新冠肺炎】檢疫女子送北大嶼山醫院後失蹤　醫管局批行為不負責任

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。(經濟日報資料圖片)

繼日前伊利沙伯醫院一名63歲確診男病人擅自離院後，醫管局指今日一名於竹篙灣檢疫中心接受隔離的女子，今早到北大嶼山醫院求醫後，擅自離開醫院後失蹤；其曾經接受新冠病毒檢測，結果呈陰性。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名正於竹篙灣檢疫中心接受檢疫的人士，今早由衞生署安排由檢疫中心，乘坐救護車到北大嶼山醫院急症室求診，該病人昨日於檢疫中心曾接受測試，結果為陰性，病人在完成治療後，身體情況姐醫生評估後認為合適返回檢疫中心，惟她並沒有乘坐由中心安排的交通工具返回檢疫中心，而自行離開，院方已將個案通知中心及警方。

劉家獻提醒，市民擅自離開的行為是不負責的，已提醒醫院要特別注意有隔離令的病人，有需要可加強保安，希望市民明白醫院較難24小時「睇實」，希望市民合作，一定要配合醫護人員的指示及安排。

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記者：洪芷晴