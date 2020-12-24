【烹飪教煮】自製歐洲傳統香料雞尾酒 聖誕留家抗疫溫馨家庭樂【內附食譜】
第四波的疫情仍十分嚴峻，大家為己為人，今年的聖誕節還是留在家吧。宅在家仍然可以歡度佳節，一家人齊齊整整在一起，飲一點聖誕節雞尾酒，感受節日氣氛。
其實要自家製作雞尾酒，並非很難的事，請來海洋公園總餐廳經理（餐飲部）黃國強（Kenneth）教大家調配傳統聖誕的雞尾酒Mulled Wine(香料酒)，由於它是熱飲，寒冬下飲整個人即時暖笠笠。
Mulled Wine是歐洲一款非常傳統的雞尾酒品，Kenneth說：「聖誕或新年期間，當地人最常飲，在德國及瑞典最為流行。」這款酒有一個特色，便是用上香料，更有3種，包括八角、肉桂及丁香，原來背後是大有原因。「冬季天氣寒冷容易着涼，歐洲人普遍相信香料可紓緩傷風及感冒，當鼻塞時聞到香料的味道，立時會感暢通，故當地人喜歡冬天飲有香料的雞尾酒。」
宜用平價紅酒
要對Mulled Wine有深入的了解，大可以先認識這個字「Mulled」，意思是指以香料烹調，Mulled Wine就解作用香料煮熱的紅酒。據講這酒是由古羅馬人發明，他們對食物及酒的要求很高，十分抗拒味道未達到標準的紅酒，於是想到加入香料煮，令紅酒變得更香濃美味。
現代的紅酒技術已很先進，基本上很難出現「不達標」的情況，反而更着重「環保」理念。「開一枝紅酒可能會飲剩一些，第二天味道已不太好，於是就用來煮Mulled Wine，正所謂用得不好嘥。」
而且Kenneth更說不一定用一款紅酒，可以混合兩種甚至更多亦得，Kenneth今次示範便用上澳洲及意大利紅酒。「其實紅酒的產地、提子等都不重要，百幾元一枝甚至一百元3枝的紅酒都可以，因紅酒煮熱了，味道的分別都不大。」
把丁香塞入果皮裡
另外，Kenneth說這酒的香料中，丁香的體積很細，飲時很容易哽到，故他教大家一個方法。「把丁香塞入橙及檸檬果肉內，煮時便不會隨處漂浮，又可吸收生果的味道，令味道更香。」
Kenneth更說想令Mulled Wine酒味更濃，就有一個重要的貼士。「開始時要把砂糖煮至焦糖化，經驗的大廚做當然沒有難度，但入廚新手就較難掌握，其實只需加少量檸檬汁在砂糖裏，可加速焦糖化，再混入少量紅酒來煮，待砂糖溶化後便有焦香味道，這方法很易成功，並沒有難度。」
|材枓：
|(2-4人分量)
|紅酒
|750毫升
|黃糖
|120克
|鮮榨檸檬汁
|少量
|橙(切件)
|兩個
|檸檬(切件)
|1個
|八角
|3-4粒
|肉桂條
|4-5枝
|丁香
|20克
|白蘭地
|25cc(每杯)
Steps：
記者：招美寶