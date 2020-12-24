【烹飪教煮】自製歐洲傳統香料雞尾酒　聖誕留家抗疫溫馨家庭樂【有片】

▲ 宅在家仍然可以歡度佳節，一家人齊齊整整在一起，飲一點聖誕節雞尾酒，感受節日氣氛。

第四波的疫情仍十分嚴峻，大家為己為人，今年的聖誕節還是留在家吧。宅在家仍然可以歡度佳節，一家人齊齊整整在一起，飲一點聖誕節雞尾酒，感受節日氣氛。

其實要自家製作雞尾酒，並非很難的事，請來海洋公園總餐廳經理（餐飲部）黃國強（Kenneth）教大家調配傳統聖誕的雞尾酒Mulled Wine(香料酒)，由於它是熱飲，寒冬下飲整個人即時暖笠笠。

先去片

▲ 熱飲的Mulled Wine，最適合冬天飲，飲後暖笠笠。(黃建輝攝)

Mulled Wine是歐洲一款非常傳統的雞尾酒品，Kenneth說：「聖誕或新年期間，當地人最常飲，在德國及瑞典最為流行。」這款酒有一個特色，便是用上香料，更有3種，包括八角、肉桂及丁香，原來背後是大有原因。「冬季天氣寒冷容易着涼，歐洲人普遍相信香料可紓緩傷風及感冒，當鼻塞時聞到香料的味道，立時會感暢通，故當地人喜歡冬天飲有香料的雞尾酒。」

▲ 海洋公園總餐廳經理(餐飲部)黃國強(黃建輝攝)

宜用平價紅酒

要對Mulled Wine有深入的了解，大可以先認識這個字「Mulled」，意思是指以香料烹調，Mulled Wine就解作用香料煮熱的紅酒。據講這酒是由古羅馬人發明，他們對食物及酒的要求很高，十分抗拒味道未達到標準的紅酒，於是想到加入香料煮，令紅酒變得更香濃美味。

現代的紅酒技術已很先進，基本上很難出現「不達標」的情況，反而更着重「環保」理念。「開一枝紅酒可能會飲剩一些，第二天味道已不太好，於是就用來煮Mulled Wine，正所謂用得不好嘥。」

而且Kenneth更說不一定用一款紅酒，可以混合兩種甚至更多亦得，Kenneth今次示範便用上澳洲及意大利紅酒。「其實紅酒的產地、提子等都不重要，百幾元一枝甚至一百元3枝的紅酒都可以，因紅酒煮熱了，味道的分別都不大。」

把丁香塞入果皮裡

另外，Kenneth說這酒的香料中，丁香的體積很細，飲時很容易哽到，故他教大家一個方法。「把丁香塞入橙及檸檬果肉內，煮時便不會隨處漂浮，又可吸收生果的味道，令味道更香。」

Kenneth更說想令Mulled Wine酒味更濃，就有一個重要的貼士。「開始時要把砂糖煮至焦糖化，經驗的大廚做當然沒有難度，但入廚新手就較難掌握，其實只需加少量檸檬汁在砂糖裏，可加速焦糖化，再混入少量紅酒來煮，待砂糖溶化後便有焦香味道，這方法很易成功，並沒有難度。」

▲ 材料(黃建輝攝)

材枓： (2-4人分量) 紅酒 750毫升 黃糖 120克 鮮榨檸檬汁 少量 橙(切件) 兩個 檸檬(切件) 1個 八角 3-4粒 肉桂條 4-5枝 丁香 20克 白蘭地 25cc(每杯)

Steps：

▲ 1. 開小火燒熱鍋，下黃糖，再加入檸檬汁，拌勻。(招美寶攝)

▲ 2. 下少量紅酒，略蓋過黃糖。待糖溶化，加入幾片塞滿丁香的橙及檸檬，拌勻。(招美寶攝)

▲ 3. 再順序加入八角、紅酒(約一半分量)、肉桂枝，煮至出煙及散發香味。(招美寶攝)

▲ 4. 再加入餘下的紅酒，合蓋大約煲10分鐘至出煙。(招美寶攝)

▲ 5. 開蓋，加入剩下的橙及檸檬，拌勻。(招美寶攝)

▲ 6. 把紅酒倒入杯內，放入橙及檸檬，每杯加入大約25cc的白蘭地，便完成。(招美寶攝)

記者：招美寶