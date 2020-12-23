涉便利店外與司機打鬥罪成　前藝人周永恒罰款1500元

▲ 前藝人周永恒打鬥罪成，被判罰款1500元。(王仁昌攝)

前藝人周永恆涉於尖沙咀一便利店外與送貨司機打鬥，被票控非法打鬥。周永恆否認控罪，經審訊後，今（23日）於九龍城裁判法院被裁定罪成。裁判官指，被告案發時不斷用頭和身體靠近證人，閉路電視亦拍到被告曾衝向證人及握緊右拳。裁判官又指，被告當時態度行為惡劣才造成事件，判周罰款1,500元。

被告周永恆被票控1項非法打鬥罪，傳票指他於2019年12月10日在尖沙咀1間7-11便利店內與人打鬥。

裁判官裁決時引述控方案情指，控方證人李崇滿供稱，當日與同事送雪條到事發的7-11便利店，由於便利店員不願意收貨，雙方擾攘一段時間後，店員致電上司查詢，等候付款的被告用粗言穢語指罵店員。李供稱和被告先發生口角，繼而遭被告的帽尖刺中人中，兩人遂發生打鬥。

李又提及和同事及後離開店鋪，惟被告衝出店外及打其背部一下，他遂轉身繼續與被告打鬥，同事介入及拉他返回貨車上，被告則追上，拍打車頭及嘗試拉開車門。

裁判官續指，被告在審訊中出庭自辯，自稱腦內有水瘤，無能力及不會與人打鬥，又指案發時在店內遭李打倒地上，他其後只是起身想拾回物品及伸手自衛，他當時並沒有襲擊李，而他其後報警，因不想李離開，才追出店外，在店外他亦沒有襲擊李。

裁判官裁決時，指控方亦傳召了李的同事彭浩榛，彭於案發時身處便利店內，及後與李一同離開便利店，惟彭對店內店外事發經過的記憶模糊，而李雖然供稱被告在店外從後襲擊，但李卻無法說出細節，故無法排除被告在店外並未襲擊李的可能性。

惟裁判官指，李的證供清晰直接，在盤問下沒有動搖，認為李的證供可信可靠，而且根據閉路電視片段，李在口角期間雙手放在身後，反而被告不斷用身及頭靠近李，其後被告的帽尖接觸到李，李將被告打倒地上後，被告起身，當時李曾表示「唔好再嚟」，但被告卻衝向李及雙手有明顯動作，閉路電視定格鏡頭亦拍到李握緊右拳。

裁判官續指，被告當時有充足空間離開，而且李當時亦是停留原地，只是被告起身及衝向李，被告當時行動已構成參與打鬥，動作目的亦非自衛。裁判官最終裁定被告罪成。

控方指出被告過去有兩項刑事紀錄，分別於2004年管有危險藥物，被判感化18個月，及於2015年干犯普通襲擊，被判監獄2個月，緩刑18個月；被告確認紀錄。

被告今天沒有律師代表，他求情時指在事件中亦告受傷流血，頭痛持續2個月，但參與打鬥的控方證人卻一滴血也沒有流。被告強調沒有觸碰到控方證人，要求判刑不應比控方證人重；控方證人李崇滿早前承認非法打鬥後，被判罰款700元。

裁判官判刑時指，被告案發時的態度行為惡劣，因此造成事件，被告沒有導致李受傷，並不代表被告罪責較輕，但考慮到案情及李的刑罰，判被告罰款1,500元。

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記者：王仁昌