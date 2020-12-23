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李家超接受央視專訪　指港區國安法震懾外部勢力

政治 22:04 2020/12/23

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李家超指港區國安法實施近半年，社會恢復安寧平靜。（資料圖片）

保安局局長李家超接受央視專訪稱，港區國安法實施近半年，插手香港事務的外部勢力、支持「黑暴」的外國資金減少了很多，形容香港社會恢復安寧和平靜，民眾安居樂業。

李家超稱，港區國安法實施前及實施後的短期內，一些外國人匆忙離開香港，之後搞亂香港的情況就減少了。又指「黑暴」時期，「暴徒」裝備很多，每次暴動後，就在街頭留下頭盔，面罩等，但現在則不會輕易丟裝備，認為原因是「外國資金無法到位」。李家超續稱，近半年來，在拘捕的犯罪分子中，「黑暴」分子減少了五成，網絡上一些鼓吹「港獨」以及危害國家安全的信息也減少了。

李家超又讚揚，警隊國安處的所有人員都非常投入、專業。他表示，未來港府及香港各界，會全面廣泛地宣傳港區國安法，共同維護香港穩定和國家安全，指半年來，雖然做出了一些成績，但是不能掉以輕心，因為風險還在。

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責任編輯：林曉君

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