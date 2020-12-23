【新冠疫苗】港府成功洽購AstraZeneca疫苗　累計為港提供2250萬劑

▲ （經濟日報資料圖片）

本港最快下月有首批新冠疫苗供應，特首林鄭月娥聯同食衞局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權等見記者，交代洽購疫苗的最新進度。

林鄭月娥表示，今早舉行行會特別會議，全體非官方都有出席制定及修訂第599章下規例，有關疫苗使用及檢疫法例，強調要為香港安全、有序接種涉及3大方面，包括因應全球疫苗供應緊張，要確診本港有足夠疫苗，同時要為緊急使用提供科學引證及法例基礎，亦需籌備大型疫苗接種計劃‧

她稱，港府早前已洽購2個不同技術平台及藥廠的疫苗，包括科興科技、復星/BioNTech，同時亦已成功洽購第三間阿斯利康藥廠的不可複製病毒載體疫苗，同樣亦是採購750萬劑，換言之現時已洽購共2250萬劑，每人打兩針下，已足夠全港市民使用，惟仍會按原先計劃搵第4間藥廠的疫苗，供應750萬劑，以提供本港人口兩倍的劑數。

林鄭月娥亦回應坊間有關接種新冠疫苗的意見，提到與新冠疫苗製造商協議時提供一定程度免責條款，政府亦會設保障基金，如有市民接種後出現不可預見或罕見的情況，經專家評估如由疫苗引起，可獲賠償。

至於是否可揀接種的疫苗，林鄭月娥稱，需按接種時的環境、情況、組群及疫苗抵港時間決定，如於某一時間、某一環境許可下，可揀另一時間，另一接種環境下，可選擇疫苗種類，強調所有疫苗都經科學委員會專家評估，市民不用擔心。

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記者：陳正怡