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【超市大搜查】日本雜誌《LDK》實測18款消毒濕紙巾　Biore及TOPVALU除菌去污力奪A【附名單】

食用安全 17:51 2020/12/23

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日本雜誌《LDK》實測18款消毒濕紙巾除菌去污力。

本港新冠肺炎疫情持續，為了抗疫市民都會用多了消毒或除菌濕紙巾。日本女性消費雜誌《LDK》日前就評測了18款除菌濕紙巾及3款普通濕紙巾，比較除菌去污度、使用感及水分3方面。

評測將濕紙巾分為4大類：無酒精類、含酒精類、消毒類、純水類。

  • 無酒精類：
    • 不含酒精的除菌濕紙巾會使用刺激較少的除菌成分，即使不含酒精，也能毫無問題地除菌，孩子用也放心。
  • 含酒精類：
    • 含酒精的特徵是可殺菌及快乾，所以推薦用於清潔身邊常用物品。雖然可用於手部皮膚清潔，但不適合酒精敏感或敏感皮膚人士。
  • 消毒類：
    • 消毒類適合用於煮飯、照顧兒童、長者前，需要徹底消毒雙手的人士。

評測標準：

測試除菌度：

將一塊已消毒的板上塗上細菌，然後用各款除菌濕紙巾和實驗試紙擦拭。並在濕紙巾和試紙上進行細菌培植，觀察兩者的細菌數量。

測試去污度：

在板前薄薄地塗上螢光劑，將各款除菌濕紙巾對摺向同一方向擦拭，再以儀器觀察殘餘的螢光劑量。

結果如下：

無酒精類：

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    +10
    +9

含酒精類

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    +6

消毒及純水類：

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責任編輯：楊宛茜

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