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【強制檢疫】陳肇始：英國抵港人士明日起須在指定檢疫酒店強制檢疫21天

社會 18:34 2020/12/23

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食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

本港第4波新冠肺炎疫情持續，​行政長官林鄭月娥今日（23日）聯同多名官員下午召開記者會，交代最新的防疫措施及新冠疫苗的最新資訊。

林鄭月娥指，將會在《預防及控制疾病條例》中作出修訂，延長抵港人士強制檢疫令，由現時的14天延至不多於28天。

食物及衞生局局長陳肇始指，有鑑於英國變種病毒有高傳染性，為防範未然，有需要延長從英國到港人士的檢疫期；由於歐洲多個地區亦發現零星變種病毒個案，故當局認為要視乎實際情況，指名延長檢疫期的地區，就此修改《預防及控制疾病條例》第599C及599E章抵港人士的指定疫檢期，今日稍後時間會刊憲由英國到港人士，由明天起必須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。

至於現時進行檢疫的人士，她指，有關人士在完成14天檢疫後，要強制留家至第19或第20天的檢測結果是陰性才算完成整個檢疫。

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記者：郭詩詩

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