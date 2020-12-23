【聖誕送暖】疫情下大裁員無數家庭陷困境　暖男斥資買整間玩具店商品贈65孩

▲ 英國一名暖男老闆聯同合夥人斥資購入整間玩具店商品，送予超過65名孩子。

過往的聖誕節洋溢著濃厚的節日氣氛，可是今年受到新冠肺炎影響，全球經濟受挫，不少家庭面臨裁員，沒有錢送聖誕禮物予孩子。英國一名暖男老闆更明白影響有多深，他聯同合夥人一起斥資購入整間玩具店商品，送予多名孩子。

▲ Ryan親力親為，整理禮物清單。（圖片︰Ryan facebook）

留家過聖誕提前買禮物

英國現時出現變種病毒，人心惶惶，市民如無必要外出，宜盡量留在家中避疫。綜合英國傳媒報道， 英國一間玩具店D. Emlyn Lloyd日前就呼籲爸媽，在封城令前先將聖誕禮物買好。

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Ryan Powell僱有約80名員工，他知道很多人都仍在等聖誕節前的薪金、年終獎金來買東西過節，知道許多單親父母更無法帶孩子去購物。當他看到玩具店的帖文時，考慮到很多人的困境，計劃與合夥人Paul Jones合資買玩具，變成「聖誕老人」，替無法準備禮物的爸媽送給小朋友。

買下整間玩具店商品

Ryan和妻子一起聯繫玩具店，用現金以成本價將整間玩具店的商品買下來，並在facebook分享此事。有關送玩具行動幫助了很多孩子，他明白今年大家經歷了痛苦，為生活苦苦掙扎中，只希望自己能替社會做點事情，讓大家能感受到愛。

我們已經幫助了23個家庭和65個以上的孩子。即使病毒讓我們今年過得很艱辛，我們仍不會放棄愛與希望。

Ryan沒有想到事件引起很大迴響，很多人讚揚他及支持贊助，希望大家共度困境。為了讓更多孩子可以收到禮物，他開設眾籌，預計募資5000英鎊（約5萬2千港元），去幫助更多家庭，並呼籲如果有家長未能購買聖誕玩具予子女，即管聯絡他。Ryan亦承諾如果未能在聖誕節之前分送所有禮物玩具，將在明年年初改以贈送食品包。

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責任編輯︰王明芳