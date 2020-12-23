【新冠肺炎】聶德權指將成立專責工作小組 會按優先群組分階段進行接種

▲ 公務員事務局局長聶德權表示，政府就疫苗計劃成立專責工作小組，並由他及食物及衞生局局長陳肇始主持 （程志遠攝）

本港第4波新冠肺炎疫情持續，​行政長官林鄭月娥今日（23日）聯同多名官員下午召開記者會，交代最新的防疫措施及新冠疫苗的最新資訊。公務員事務局局長聶德權表示，為統籌疫苗接種的工作，政府將成立專責工作小組，小組包括相關部門外，亦邀請行政會議成員林正財、前醫院管理局行政總裁梁栢賢及香港社會醫學學院院長曾浩輝參與小組工作。

聶德權指，今次疫苗計劃中，會接優先群組分階段進行接種，政府會做好物流、儲存、注射者登記、未來監察等工作，強調不會低估工作的難度。他續指，計劃有三大原則，包括是次計劃是一個覆蓋全城的計劃，市民免費接種；是次計劃亦是一個自願的計劃，市民可保護自己保護他人；第三原則為計劃是公開透明，市民可清楚知道計劃的詳情及風險。

聶德權表示，工作小組的工作範圍包括疫苗採購、緊急授權使用、接受優先群組，疫苗運送及接種流程、事後監察機制、疫苗記錄及宣傳、推廣等八大範疇，強調會以科學為本，做好解說及細致安排的工作。他強調，小組已密鑼緊鼓做好籌備工作，希望在抗疫戰爭中打開新局面。

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記者：曾卓鋒