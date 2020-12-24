【希望男孩】網絡瘋傳流落街頭討水喝照片 2歲男童現況曝光

▲ 4年前一名非洲男童在街上討水喝的照片在網上瘋傳，現年7歲的男童近況曝光。

早年網絡上曾經瘋傳一張照片，一名四肢纖細、肚子腫大的2歲非洲男童，在街上討水喝，令人心酸。現年7歲的男童近況曝光，他由慈善機構「Land of hope」收容，開始接受教育，還發展自己的興趣，畫出一幅幅美麗畫作。

在2016年，慈善機構「Land of hope」創辦人安雅（Anja Ringgren Lovén）到非洲探訪，遇見當時年僅2歲的希望（Hope），他遭父母以「帶來厄運、詛咒」等原因棄養於街上，靠喝髒水過活，造成他四肢纖細卻有着異於常人的腫大肚子。安雅見希望如此可憐，便餵他喝水，畫面正好被記者拍下，造就這張震撼人心的相片。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

隨後安雅決定把男童安置在機構，並為他改名為「希望」。如今4年過去，安雅在網上分享希望的近況，指他的生活有了重大轉變，「現在的希望相當強壯、健康，也知道自己的身世。樂觀的他從沒有抱怨和懷抱仇恨，當他看到自己最初在非洲街頭的照片時，總會微笑。此外希望非常喜歡上學，且在藝術方面很有天分，他的創造力和想像力都很優秀。目前，已經有很多人買了希望創作的畫。」

安雅指現時希望生活各方面都良好，面上經常掛着笑容，上星期更擔任婚禮上的花童，安雅形容希望像是小星星一樣閃閃發光。

當地不時發生遺棄孩子的情況，安雅表示，從2011年成立慈善機構至今，團隊已經救了300多個類似案例的孩子；大多是因為家中遇到農作物失收、父母失業等情形，被冠上「厄運」之名，繼而被遺棄至街上。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰王明芳