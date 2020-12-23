【禦寒大法】日本醫生教防寒術　最保暖穿搭羽絨外套+內搭薄襯衫最暖　

天文台預料一股寒潮下周中期襲港，氣溫顯著下降，除夕及元旦假期本港天氣寒冷，市區最低氣溫降至8度左右，新界氣溫會再低幾度。

一般人都認為穿得就越厚就會越保暖，但日本名醫川嶋朗告訴大家原來這個想法是個謬誤，穿羽絨外套時，內搭越薄的衣服竟然會越保暖！

日本自然療法名醫川嶋朗是東京有明醫療大學保健醫療學系針灸學科教授，著有多本教授醫學保健知識的著作。他指出內搭衣物越薄，越能發揮羽絨外套的保暖效果。他解釋，羽毛、羊毛等保暖的材質都是靠體溫去將其加熱，才會在不透氣的布料中膨脹，形成一層薄膜隔絕外界的冷空氣。

所以讓羽絨外套、羽絨被越貼近肌膚，就越易接觸到人體溫度，這層熱空氣膜亦會越厚，所以保暖效果也更好。

日本電視台實測：羽絨＋薄襯衫 更保暖

日本電視台找來了民眾來實測川嶋朗醫師的說法。測試中找來一個原本體溫攝氏36度的人士，先後嘗試分別內搭薄襯衫及厚毛衣，再分別穿上羽絨外套，各10分鐘後再比較體溫上升了多少。

結果發現，穿著羽絨外套內搭厚毛衣時，體溫只上升了攝氏0.1度；而穿著羽絨外套內搭薄襯衫時，體溫竟上升了攝氏0.６度。

其實不只是羽絨外套，羊毛被或羽絨被也是同一原理。記得這個大法，這個冬天其實也不太冷呢！

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責任編輯：羅嘉欣