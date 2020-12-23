【新冠疫苗】政府採購牛津大學與藥廠阿斯利康疫苗 3種疫苗共2250萬劑

港府訂購的3款新冠疫苗最快明年1月起陸續抵港。林鄭月娥表示，除了復星醫藥、BioNTech藥廠，港府今日已與另一藥廠阿斯利康達成協議，採購與牛津大學研發的疫苗，劑量為750萬劑，連同早前的兩款，3種疫苗合共2250萬劑，每人打兩針，足夠全港人口使用。港府會繼續尋找第4款疫苗。

林鄭月娥表示，行政會議今日召開特別會議，會上就括疫苗使用制定新條例及修定延長檢疫時間由14天至不多於28天。

另外林鄭月娥表示，明白市民對接種疫苗後會產生不良反應，她指一旦市民接種疫苗現罕見嚴重不良反應，可向藥廠追討，但過程相對漫長，政府會成立保障基金提供經濟支援，詳情稍後公布。

政府已成立專責工作小組，由食物及衞生局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權主持。港府亦邀請3位成員加入小組，包括安老事務委員會主席林正財、前醫院管理局行政總裁梁栢賢及香港社會醫學學院院長曾浩輝，負責籌備疫苗執行工作及細節。

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