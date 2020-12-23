▲ 教育局撥8600萬元資助全港幼稚園推廣閱讀文化，每名學生送贈一本實體圖書。

疫情下香港教育已進入網課「新常態」，教育局局長楊潤雄表示幼稚園需要暫停面授課堂，學校需要以多元模式幫助兒童在家學習，以達到「停課不停學」的目標。他宣布教育局決定撥款8,600萬元，資助幼稚園參與推行「贈書計劃」及「小手作及資源套計劃」，以培養幼兒的閱讀興趣及推廣閱讀文化，並鼓勵同工發揮創意，為學童設計富趣味及切合他們興趣、能力和學習需要的在家學習活動，寓學習於遊戲。

各幼稚園已逐步累積推動在家學習活動的經驗，現在是時候將有關文化推而廣之，教育局決定向幼稚園提供一筆過資助，協助學校推行兩項支援在家學習的計劃，即「贈書計劃」及「小手作及資源套計劃」（「資源套計劃」），以培養幼兒的閱讀興趣及推廣閱讀文化，並鼓勵幼稚園發揮創意，為學童設計富趣味及切合他們興趣、能力和學習需要的在家學習活動。

教育局會於二○二○／二一及二○二一／二二兩個學年，透過「贈書計劃」為幼稚園提供津貼，每年向每名學生送贈一本實體圖書，培養他們閱讀的興趣。「贈書計劃」的津貼按幼稚園合資格學生人數計算，每名學生每學年100元，校方無需提交任何申請。幼稚園須運用津貼為每名學生選購圖書，並配合此計劃推行不同措施，鼓勵幼兒在家閱讀、家長親子閱讀，或與友伴分享圖書。



同時所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園均可申請「資源套計劃」的資助，視乎規模，可獲發上限為50,000元或80,000元的津貼。幼稚園可設計簡單、輕鬆及有趣的學習任務或親子活動，運用津貼為學生的小手作預備材料包、使用指引或製作學生在家學習的資源套。辦學團體／營辦機構亦可擔當協調和統籌的角色，例如協助屬下的幼稚園合力設計有關遊戲及製作所需的材料，以發揮協同效應。



二○二○／二一學年的「贈書計劃」津貼最早可於二○二一年一月發放，而「資源套計劃」的津貼則會一次過最早於二○二一年三月發放。



楊潤雄期望幼稚園能好好善用這兩項額外津貼，優化幼稚園教育服務，加強支援學童在家學習，同時促進家校合作，以及親子關係。

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責任編輯 李志強