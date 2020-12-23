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【新冠疫苗】市民接種疫苗後出現不良反應　政府成立保障基金提供經濟支援

社會 18:45 2020/12/23

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林鄭月娥指，市民接種疫苗後出現不良反應，政府成立保障基金提供經濟支援。

本港第4波新冠肺炎疫情持續，​行政長官林鄭月娥今日（23日）聯同多名官員下午召開記者會，交代最新的防疫措施及新冠疫苗的最新資訊。

食物及衞生局局長陳肇始表示，明白公開資訊對於港人理解疫苗十分重要，「知情十分重要」，故當局會適時各市民提供疫苗資訊，亦會需要市民明確表示知情及同意接種。當局亦會落實規例，監察接種者有可能於接種後的不良反應，衞生署會參考世衞指引加強監察。

她指，市面上的疫苗經多次研發，惟研發時間大大壓縮，所以不能預期會出現不良反應，故計劃成立保障基金，為接種疫苗後出現不良反應的巿民，提供經濟援助，巿民亦可根據政府安排的特定接種時間及地點，自由選擇接種那款疫苗。

特首林鄭月娥及後補充，有關保障基金的撥款未有詳情，港府知悉市民對接種新冠疫苗有擔心，雖可向藥廠自行申索有惟有難度，保障基金可予接種疫苗後出現不良反應的市民，如影響及個人生活、上班，可透過基金提供經濟支援，強調現時未有詳細資料，需向財委會申請注入款項。

陳肇始亦提及，因應專家意見，有部分人士潛伏期會超過14天，所以認為有需要長英國回港人士的檢疫期延長，政府將於今日稍後時間刊憲，修改599C章及599E章，賦權食衛局長指明檢疫期，視乎病毒蔓延模式及嚴重程度，指明延長檢疫期，而英國抵港人士明日起須在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

她又提到，當局自推行對高危處所強制檢測後，理今已對59個處所發出強制檢測公告，其中兩處更發出2次公告，除了發出公告，亦會加強執法，希望該處所人士盡快做檢測。

 

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記者：洪芷晴

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