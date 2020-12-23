【新冠疫苗】接種疫苗有百萬分之1機會現嚴重過敏反應 許樹昌：注射疫苗只能接種同一牌子　

本港第4波新冠肺炎疫情持續，​行政長官林鄭月娥今日（23日）聯同多名官員下午召開記者會，交代最新的防疫措施及新冠疫苗的最新資訊。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，感染新型冠狀病毒在很多康復者中找出抗體，惟抗體可以維持多久仍然未清晰，香港確診個案中有兩成患者為嚴重個案，當中有5%需要入住深切治療部，並需要插喉。他指出，香港的死亡率偏低但仍有1.6%，近日亦有不少年輕患者因為延遲求醫而導致死亡，故疫苗是非常重要的角色以對付疫症。

許樹昌指，現時的社交距離措施只不是減低受感染的風險，但不會為市民帶來抗體，而疫苗接種需要注射兩針才有效。第一劑是「打底」、而第二劑則是補充劑，當完成兩劑接種後藥，兩周後體內會有抗體穩定的水平。部份第三期研究指出疫苗的保護率，如BioNTech/輝瑞mRNA疫苗有95％；牛津/阿斯利康疫苗有70％等。

他指出，疫苗並非百分百可保護免受感染，但可確保患者在感染新冠肺炎後，會減低其嚴重程度、出現嚴重併發症及死亡風險。而科學委員會亦建議疫苗接種的優先群組為，年齡60歲以上長者、有長期病患、醫護人員、安老院舍或其他院舍工作人員。美國疾控中心呼籲孕婦都要接種新冠疫苗，否則或會增加早產機會，強調疫苗並非使用活病毒製造，不會對胎兒有影響。

他稱，即使以往確診過新冠肺炎，亦建議再接種疫苗，外國有不少於10宗個案有再有確診風險。而注射疫苗只能接種同一牌子，因暫時無研究若接種不同疫苗的安全性如何。

他續指，由於兒童不屬於高危組別，即使感染，病情及徵狀亦較輕微，本港暫無出現任何小童死亡個案，暫時毋須急於接種，故所有研發的疫苗都先以成人為主，「現時才開始研發小童疫苗，約明年年中會有進一步消息」。

至於嚴重過敏反應，許樹昌指外國研究指接種疫苗會有百萬分之1機會出現嚴重過敏反應，「機會不高」，不過當局仍會要求市民接種後，在現場逗留約15分鐘接受監察方可離開，亦會準備好腎上腺素，萬一出現嚴重過敏反應，例如突然出紅斑或呼吸困難，可即時逆轉副作用，若市民過去對食物或藥物無嚴重過敏史，可放心接種。

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記者：洪芷晴、郭詩詩