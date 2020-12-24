【抗癌鬥士】8歲兒捱過2次手術勇抗腦腫瘤　與港爸寫信給未來的自己：繼續加油

▲ 8歲Jasper在4歲時確診患有腦腫瘤，他跟家人一起勇抗病魔。

子女患病，父母無比心痛。Jasper在4歲時持續頭痛確診患有腦腫瘤，緊急開刀做手術，遊走生死邊緣。小男孩樂觀抗癌，亦感染了爸媽，一起正面迎戰病魔。如今Jasper 8歲了，成為家中的開心果，在疫情下雖然未能外出走走，但開心地跟家人在家中度聖誕，珍惜每一刻。

▲ Jeff跟太太與女兒陪伴患有腦腫瘤Jasper抗病。（圖片︰受訪者提供）

4歲時確診患有腦腫瘤，第1次手術都幾突然，沒想過兒子腦內有瘤，當時他頭痛，首先是去照鼻竇，怎知發現腦瘤……記得10月17日去照X光，19日就要開刀，在醫院住了約1個月。

Jeff訴說著4年前發現兒子Jasper患上腦癌的情況，一家被突如其來的噩耗打亂。兒子住院期間更出現如腦膜炎等併發症，當時醫生提及大約1、2年後有機會復發。

開心果兒子正向抗病魔

至今經歷了4年，即相隔4年才第2次復發，Jasper很叻仔。期間，爸媽從兒子身上學會保持正面一起抗病，當下開心很重要，不要害怕，要多些時間陪兒子。爸爸分享︰

Jasper本身是開心果，在醫院時大部分時候都在床上，如果他精神好，會氹得醫護人員很開心，一齊傾偈影相。

▲ 陪伴兒子抗癌遇到不少難關，但爸爸Jeff會提醒自己要時刻保持正能量。（圖片︰受訪者提供）

疫情下親友支援度難關

第2次手術在疫情下，最大的影響是陪伴兒子的時間，只能一位家長探訪，這會對Jasper的心理多少受到影響，但Jeff明白疫情嚴峻，大家都會配合，並很感激本港醫護人員愛錫小朋友，以及家人朋友用不同方法去支持他們一家。

他們支持關懷很重要，如會找不同療法資料、表哥表弟陪Jasper玩及做運動，他的夢想是做籃球員呢，很喜歡Michael Jordan。親友又會一起祈禱，而Jasper在今次手術後決志信基督，會跟牧師傾偈，心靈上多了依靠。

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Jasper的病況主要用口服藥物及手術治療，年紀小小的他不抗拒食藥，明白苦口良藥。而5歲的妹妹很愛錫哥哥，見到哥哥不舒服、吃藥累了，會幫忙遞水，很懂事。Zoom訪問當天，妹妹也有陪伴哥哥。

爸爸加入病友組織助同路人

Jasper有多個夢想，希望去日本浸溫泉及美國坐郵輪，還有坐直升機。可是疫情下外遊無法成行，而有慈善組織實現Jasper坐直升機的願望，原訂計劃在12月初「天空之旅」亦因限聚令延期。臨近聖誕節，Jeff一家將在家中度過，讓Jasper吃愛吃的Pizza、糖果等。

Jeff自問受兒子影響很深，過去4年間，因為兒子患病而認識及加入《生命小戰士會》，跟太太與其他病童家長過來人分享經歷，Jasper亦參與不同類型的活動，加入合唱團，變得開朗。今年Jeff更成為生命小戰士會的董事。

因為疫情關係，《生命小戰士會》好多變動去照顧病童的需要，包括安排視像探訪醫院病童、網上音樂治療及英語班等。針對在家抗疫的小戰士方面，製作有趣的手工或遊戲短片、邀請醫護工作者拍攝及製作網上講座、網上興趣班等。

▲ 新城市廣場與《時光漫郵postmoment》創辦人合作舉行慈善活動，即日至明年1月3日期間捐款$20 或$50 可獲分別1年後及10年後寄出的明信片，善款將撥捐《生命小戰士會》作慈善用途。 （圖片︰新城市廣場提供）

除此之外，新城市廣場邀請《生命小戰士會 》作為「聖誕送暖．寄語未來」的受惠機構，幫忙籌款，以及將100張「給未來的信」送給小戰士參與活動。父子2人亦參加了，Jasper寫明信片予1年後的自己，讚揚自己很叻及勇敢，叫自己繼續加油！而爸爸同樣寄給一年後的自己，願開心健康地跟愛兒度過每一年，保持正面樂觀。

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記者︰顏紫燕