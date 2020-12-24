【親子共讀】書展年度作家陳塵首度出版童書　推孔子哲學寫字簿認識中國傳統

▲ Rap認為，小朋友心靈敏銳，不需要複雜的故事，小書的好處是簡單，但帶出的道理可以讓人們記到大，那是故事的價值所在，也是它已發揮到最好的創作方式。(黃建輝攝)

一枝筆，一張紙，在插畫家手上，就會變成魔法棒和魔法書，療癒系插畫家、Dustykid作者陳塵（Rap Chan），首次推出兒童讀物，讓塵走出成年人世界，跟小朋友打交道。陳塵雖然不是家長，卻擁有不少家長讀者，他謂創作童書是新嘗試，曾邀請家長友人把文本向子女朗讀，測試細路仔能否明白故事內容。

陳塵由2014年開始以微塵喻人，繪製輕鬆漫畫作心靈慰藉，今年成為香港書展年度作家之一，原計劃在書展中進行大型展示活動，因疫情關係，其出版機構打破往年做法，將年度展覽與小型書展合併，以「溫柔」為題展出50份有關的畫作、新作及精品，給大家送上窩心句子，寄語港人不要忘掉心中那份溫柔。Rap謂過去一年大家心靈都飽受衝擊，希望畫作提醒各位，我們心中有一個溫柔的靜土。

▲ 他謂因自己不是家長，故搜集資料時曾請身邊朋友家長幫忙，亦嘗試代入小朋友內心世界，思考他們最好奇的是那些現象和事情。(黃建輝攝)

▲ 年度展覽給大家送上窩心句子，寄語港人不要忘掉心中那份溫柔。(黃建輝攝)

心靈系列融入生活處境

Rap談到出版兒童書時指出，他的童年大部分時間都很快樂，但青年期卻不快樂，故他創作漫畫原是為了療癒自己。到今天構思童書系列時，他亦嘗試代入小朋友內心世界，思考他們最好奇的是那些現象和事情。「因自己不是家長，故搜集資料時曾請身邊朋友家長幫忙。當中有兩批人士的意見，沒有孩子的大人會感到我的故事太深，小朋友不會理解到，或會分不出塵、淚水是擬人化角色。但家長朋友卻會告訴我，子女感到Dustykid的形象親切，而且完全明白微塵講故事的方式。」

而他創作的第一個故事《哭了怎麼辦？》是關於到眼淚，而形象如同水點的眼淚，本來是Dustykid的代表角色，他謂而喊是小朋友的日常，卻常被大人勸喻不要哭，故傷心同樣是成年人和兒童都應明白的命題，他用小女孩因害怕而喊，打開故事序幕，解釋淚水有5種。「一開始構思時我只有文字未有畫，我嘗試創作了40段，先串成故事，請家長朋友向子女朗讀，看他們能否明白，好開心聽到孩子聽到津津有味，家長也感覺正面，令我增加創作信心。」

▲ 兒童情緒學習書系列共有3本︰《小塵大冒險》帶出勇敢尋找夥伴的故事；《快樂和哀愁》是講述小朋友如何面對壞情緒。(受訪者提供)

▲ 《哭了怎麼辦？》則是一個認識眼淚的故事。(黃建輝攝)

夥英國童書品牌重新演繹角色

本地孩子多閱讀過《Mr.Men & Little Miss》這英國殿堂童書，若書中角色跟Dustykid相遇後，又會變成怎樣的故事？Rap謂去年認識童書品牌，對方認同Dustykid講故事的方式，促成這次破天荒的合作。他謂本來很想為Dustykid創作情緒角色，但卻要用時間去塑造，不夠效率，而恰巧《Mr.Men & Little Miss》本身便已有眾多情緒角色和故事，他挑選了7個角色，重新創作，帶出人生思考，希望家長和小朋友每天讀一本。一看到角色名，腦海中已浮現到當塵遇上他們，會有那些火花出現，那是很自然的過程，因此約用兩個月便完成了7個故事。」

Rap笑謂，創作這7個角色的故事，他都放入寓意，例如「錯誤先生」代表因為他經歷錯，更知道何謂對；「陽光小姐」在原著中完整天都是很開心沒有灰暗，陳塵卻加入另一重演繹，帶出人要經過黑暗，才感到快樂的可貴的信息。

▲ 套裝共有7本，期待小朋友每一天讀一本。(受訪者提供)

▲ 奇先生與妙小姐聯乘 Dustykid 繪本故事套裝由強壯先生、錯誤先生、擁抱小姐、陽光小姐、透明先生、意外先生和冒險先生，遇上渺小的小塵，感染彼此的人生畫布，繪畫出更理想的自己。(黃建輝攝)

將孔子學問化作寫字簿

另外，他亦為低小的孩子創作了一本以孔子哲學的寫字簿，當中取材禮、孝、義等字義去擴展，並把微塵化成孔夫子的學生，他謂中國文字富有故事性，每個字背後都有用意，而孔子的學問是儒家之本，始終小朋友也應要認識，故他希望藉有趣的設計，能鼓勵小朋友透過學寫一個字，理解其用意，並體會當中的道德感和價值觀，讓這些字詞幫助小朋友成為一個更好的人；例如學會禮字，便記得待人要有禮、對有需要的人要禮讓；學會孝字，小朋友便記得對父母要盡孝心、對長輩要孝敬。「但我本人不太喜歡孔子，我喜歡莊子。」

▲ 《孔子與塵習字練習》帶領小朋友接觸孔子這位儒家思想先師作為學習對象。(受訪者提供)

▲ 他筆下的孔子形象可愛，最搞笑的地方是塵變成孔子弟子，學習道理時表情很萌。(黃建輝攝)

▲ 《微塵莊子說》針對中學生創作。(受訪者提供)

「不要忘掉心中那份溫柔」治癒漫畫 Dustykid 塵年度展覽展覽

日期︰即日至12月30日12nn–5:30pm

地點︰中環荷李活道 49 號鴻豐商業中心2樓

記者：胡麗珊