【新冠疫苗】創科局研現有程式記錄接種記錄　林鄭：接種後能否外遊需視乎疫情是否受控

▲ （程志遠攝）

本港最快下月有首批新冠疫苗供港，特首林鄭月娥今日傍晚見記者交代最新疫苗進展，提到創科局正豐富現有程式，市民下載後會有接種第一及第二劑新冠疫苗的電子記錄，亦會記錄曾接受的病毒檢測記錄，為日後措施提供基礎。

至於接種新冠疫苗後是否可通關或恢復外遊，林鄭月娥形容非簡單事宜，需考慮接種後有何保護作用，是否符合與內地往來或外遊，亦需視乎當地疫情是否受控，港府仍會持續外防輸入及內防反彈的措施。

她亦提到行會今日通過訂立《第599K章》，於緊急狀態下可引入符合安全且有效能的疫苗作緊急之用，有效期為12個月至明年12月23日，並賦權食衞局局長依據新冠疫苗的客觀臨床醫學數據，包括第三期臨床測試、專家委員會意見，以及海外政府機構批社准可於當地作緊急使用的情況，以決定可於香港作指明用途，並由政府推行疫苗接種計劃。

她稱，根據法例今日布成立科學委員會，向當局提供意見，當中包括醫學專科學院前主席劉澤星、4名政府抗疫專家顧問等在內11名傳染病、免疫學專家，稍後會公布詳細名單。

林鄭月娥亦強調，市民接種疫苗時，會於知情的情況下接種，食衞局亦會設監察機制；港府亦正就大型接種計劃展開籌備工作，政府會適時發放信息，會有周詳計劃準備，港府會全力以付。

港府亦會設兩個專責工作小組，包括由食衞局負責醫學相關工作、公務員事務局負責統籌整個工作，會直接向特首匯報；而安老事務委員會主席林正財、醫管局前行政總裁梁栢賢及衞生防護中心前總監曾浩輝均會加入，協助兩位局長投入籌備工作。

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記者：陳正怡