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【家庭悲劇】恐防15歲智障少女走失遇險　8旬嫲嫲鐵鏈鎖孫女軟禁家中9年

親子 20:06 2020/12/23

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泰國一名智障少女自15歲起，遭嫲嫲用鐵鏈鎖腳，軟禁在家中9年。

父母照顧智障孩子困難重重，更何況當照顧的重擔落在老人身上。泰國一名智障少女自15歲起，遭嫲嫲用鐵鏈鎖腳，軟禁在家中長達9年，只因嫲嫲擔心她走失後遇險。事件近日受到當地社會關注，當局已派人協助老婦解決問題。

15歲起鐵鏈鎖腳

綜合泰國傳媒報道，涉事的82歲老婦有一名24歲孫女，孫女患有自閉症及智障，智力如同4至5歲小孩。孫女曾在15歲時一度離家出走，當時她因為未能找到回家的路而流落街頭，家人找了幾天才把她尋回，是次失蹤事件更成為轟動社會的新聞。

當地紅十字會人員聯同社會部門職員，上門探訪這對祖孫。（影片截圖）

自此以後，嫲嫲為免孫女再走失，於是9年來一直用鐵鏈鎖住她的腳。當地猜納府紅十字會人員聯同社會部門職員上門探訪這對祖孫，對於用鐵鏈鎖腳有虐待之嫌，老婦申冤指，孫女情緒波動，一旦情緒低落便會破壞家中物品，並設法逃走，因此需要出動鐵鏈。社會部門職員表示︰

老人作為唯一照顧者，只能出此下策……

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孫女難照顧 嫲嫲束手無策

過去孫女除了破壞家中物品外，如果有汽車或電單車經過她家屋前，她會跟隨汽車走，場面險象環生，又試過掉進水裡。嫲嫲有感束手無策，經常膽戰心驚，害怕孫女會遭遇甚麼不測。

事件揭露後當局協助兩祖孫，目前孫女每月可獲得800泰銖（約200港元）的殘疾人士津貼，老婦亦有老人生活津貼800泰銖（約200港元），每月共1600泰銖（約400港元）。社會部門職員與老婦協商後，她同意將孫女送往春武里府的保護中心，交由專業人士代為照顧。

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責任編輯︰王明芳

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