【聖誕禮物】汪明荃IG盡晒好友賀禮　楊千嬅+丁子高大手筆送名貴禮物

▲ 阿姐汪明荃收到不少圈中好友禮物。

汪明荃（汪阿姐）在圈中地位高，過年過節都有不少後輩藝人及好友向阿姐送禮表心意，阿姐亦會在IG上載禮物照答謝。今年阿姐就分別收到楊秀惠、王梓軒、楊千嬅夫婦送出的禮物，其中千嬅送出的一件貴重禮物，相信令阿姐甚為歡心。

今年中秋，千嬅因向汪明荃送上傳統月餅，被網民指出手太低惹來熱議，後來阿姐即再發布千嬅送的名牌tee及鑽石耳環，成功為好友千嬅撲火。

▲ 王梓軒送上冷帽。

而臨近聖誕，阿姐連日來又密密收禮物，汪明荃在IG盡晒好友聖誕賀禮，包括楊秀惠送上小禮物籃，王梓軒又給阿姐送上冷帽，令阿姐十分窩心。而阿姐亦有向跳舞老師送了一條scarf絲巾。

而好友千嬅亦有孝敬阿姐，阿姐展示千嬅送上的巨型Cova食物籃，充滿笑意，用「汪阿tag」寫上「多謝千嬅子高 merry x’mas happy new year」，以及再留言：「多謝千嬅、子高的聖誕禮物！新年快樂！2021年順順利利！」

▲ 千嬅送出巨型果藍。（取自IG）

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千嬅送上的果籃內有不少朱古力、洋酒及聖誕蛋糕，網民估計約價值數千元，大手筆聖誕禮物，令阿姐十分開心。

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曾對千嬅作出鼓勵

阿姐汪明荃跟千嬅雖屬不同年代藝人，但二人十分投契，早前千嬅拍攝《千言‧慢煮》節目，便曾邀來阿姐任嘉賓，暢談心底話。

阿姐自言入行58年，一直承受不少壓力，所以自己時刻保持「作戰狀態」，希望做足100分：「要對自己有信心，有時做呢樣嘢係我想你哋去睇，而唔係你要我去做，有好多人好過自己，但係要做一個可以代表自己嘅嘢，所以呢個就係叫Liza姐或者叫汪明荃。」

▲ 阿姐跟千嬅是圈中好友。

千嬅聞言即說：「聽完阿姐一席話舒服晒！」阿姐對千嬅說：「你都可以咁，你都有個勇字。」

千嬅又在節目表示覺得人生太短，不應浪費時間去感受壓力，阿姐亦十分認同。