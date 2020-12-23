【新冠肺炎】市民可自由選擇疫苗　林鄭否認改變說法：「可能上次講得不清楚」

▲ 行政長官記者會（程志遠攝）

本港第4波新冠肺炎疫情持續，首批疫苗最快下月到港。特首林鄭月娥早前曾稱市民不能選擇接種疫苗的種類。她今日（23日）聯同多名官員召開記者會時就稱，宣佈將計劃分階段為全港市民免費接種疫苗，市民可以自由選擇接種疫苗時間、地點，從而選擇接種哪款疫苗。她又解釋，這與其先前說法並無不同，只不過上次「可能講得不清楚」。

對於政府今日改口稱，港人可以自行選擇疫苗，是否因澳門特首賀一誠公佈可讓澳門市民選擇疫苗林鄭就稱，看回12月11日的逐字紀錄，認為當時說法與今日差不多。她解釋，政府的接種計劃，在什麼情形、環境及組群用哪隻疫苗，都是因應政府的計劃決定，不是個人可自由選擇疫苗，「但市民可以自由選擇在什麼時候，在什麼的環境下接種，比如話不喜歡去政府醫院，市民亦可以在私家診所接種」。

但林鄭提到，礙於儲存環境的問題，政府到時提供予私家醫生，亦可能是特定疫苗，所以市民選擇在哪種環境下接種，就只能打該支疫苗，強調今日說法與上次並無分別。

她又認為，最重要是公眾教育及宣傳，指現時有好多人誤傳資訊，導致誤導，「比如話尋晚就有人話我會開記招（宣佈收緊抗疫措施）」，所以要盡快澄清有關資訊，強調政府會提供足夠的資訊，透明度高。

對於採購疫苗費用是否足夠，林鄭強調，立法會早前已為疫苗採購及接種措施，批出84億元，但目前仍然在採購疫苗當中，故未知該筆款項是否足夠，又稱有需要時會再向立法會申請撥款。至於另一筆撥款則未有詳情，只是考慮到外國做法，由政府成立保障基金，率先為接種疫苗後若出現反應的人士保障。

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責任編輯：李淇