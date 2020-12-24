【疫境廚神】最年輕9歲小廚神巧製甜心叉燒酥　得力婆婆廚藝黎諾懿都偷師學包粽

▲ 9歲的Zoey（林塏堯）參加了TVB《疫境廚神》的電視節目，成為參加者中最年輕入圍的小廚神。

這是個三代同堂都是喜歡煮、煮、煮的故事。今年9歲的Zoey（林塏堯）參加了TVB《疫境廚神》的電視節目，成為參加者中最年輕入圍的小廚神，她煮的甜心叉燒酥，非常考工夫。

與Zoey母親林太傾談，才發現原來林太小學三年班已幫手煮飯，而其母親更包得一手好糉，連附近的粥舖也邀請她駐場包糉，創下日包600隻的紀錄。

林太8歲已懂煮飯，其女兒Zoey青出於藍，5歲開始就在廚房幫忙，拿張凳仔在地上搣菜；而且甚麼也想問、也很好奇：「為何要這樣切？」「甚麼是滾刀？」逐漸進階至洗米煮飯、蝦仁炒蛋、番茄豬扒等，都未能難倒小妹妹。

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「我現在已經讓她自己調味，其實不能像煮食節目1g、2g咁教，煮飯不是這樣。譬如她整醃雞翼，今次不夠味，淡一點，便叫她下次加返多點調味便成了。」林太說。

大人最怕是小朋友拿刀切菜受傷，但林太有這樣的看法：「小朋友的刀有很多牙，但用力就很難，他們會覺得很無癮。半年前，我開始給她用切生果的陶瓷刀，露筍、節瓜她都切到，但切腍的東西如肉就比較困難。我通常會切條後，讓她切粒粒，並且唸口訣：禁住、放落去、据，慢慢才加快速度。」

在拍攝《疫境廚神》時，TVB給了Zoey用大人使用的刀，也幾鋒利，林太也有點擔心，但由於沒有限時，她就和Zoey說：「不要快，最重要安全，手放遠一點就不會切到自己。」她自言相比她媽媽那一代，她已經很保護Zoey，幸好Zoey也不怕髒，喜歡在廚房裏鑽。

大家都是這樣走過來

有8兄弟姐妹的林太，雖然家中排行最小，但自幼做完功課便幫母親煮飯，炒蛋、蒸魚、煲湯、煎釀三寶，都是她煮的家常飯菜。「我細過也有被燙傷過，但唔會驚。Zoey也見過我煮飯受傷，知道會很痛。」因此她會事先提醒Zoey那裏有危險，讓她小心。「因為小朋友的視線與鑊實在太近了，我會叫她用細火，那就不怕給油彈到。炸東西她會覺得危險，通常會叫我炸。」

像Zoey現在這般大，林太也有跟母親學包糉。「包糉實在很難，包了幾年都不成功，到十二、三歲才摸索到方法，可以接班，但調味仍然是由母親負責。」

▲ 早在黎諾懿拍攝阿妹婆婆包糉時，Zoey與林太也有在現場幫手，幾代同堂。（圖片：被訪者提供）

林太的母親——89歲的阿妹婆婆（郭桂妹，人稱阿妹），最自豪就是包糉，因此經常派給街坊吃。那時候一家住鰂魚涌，端午節時，樓下粥舖就會叫婆婆在舖頭坐鎮三、四日，負責包糉。「我記得我那時候正在讀小學，1蚊1隻糉，我母親每天拿了六百幾蚊回來，即是由朝到晚包了六百幾隻糉。她包得很快，但不是為了錢，因為得到別人讚賞，便幫手包糉，也包了四、五年。」

由於婆婆希望包糉的方法能承傳下去，便叫家人幫忙拍片，他們遂將包糉的片段放上網，結果得到TVB垂青，遂找黎諾懿上門拍攝偷師。

因此難怪到了Zoey這代，煮食也有慧根，因為一家人都是愛吃愛煮。「我有帶她參加一些親子煮食班，如月餅、蛋糕等等，但她總是想一手一腳自己完成，最好我不在場。」林太笑說。

《疫境廚神》甜心叉燒酥考工夫

今次《疫境廚神》，Zoey提交的片段，包括有熊貓咖喱飯、墨西哥薄餅及番茄豬扒飯等等；而表哥、姨媽也有參加，最後姨媽及Zoey雙雙入圍。「試鏡時，Zoey示範這好Duck意炒飯，評判覺得她有台形之餘又不怕醜，所以順利入圍。」

至於現場示範菜式，最初林太是打算讓Zoey煮泰式肉碎生菜，但因為菜式與另一參加者相同，因此改為弄叉燒酥。「我之前有在家整過豆沙酥，最難是個酥皮，水皮包油皮，不能混合，力度要剛剛好才成。之前在家已試整了三、四次。」最後Zoey得出來的叉燒酥是不夠鬆脆，這是與焗爐溝通不夠的結果。

▲ 林太會帶Zoey去街市買餸，Zoey會每事問。現在她已懂得選擇生果，但揀海鮮仍在學習中。（攝影：曾耀輝）

但評判之一的三姐，讚Zoey有大廚功架，而Zoey對自己作品的評價是：「因為有些緊張，所以醃叉燒時，忘記了落胡椒粉及麻油。」不過，這次的少許失誤，卻不會令Zoey對入廚卻步。「我打算大個做廚師！」

林太自然不會打沉囡囡的想法，會告訴她：「做廚師不緊要，但要做西廚，因為做中廚很辛苦。」林太哥哥是中廚，所以明白當中的苦況，她還希望囡囡首先要讀好書先，不要因為想做廚而荒廢學業。「我會告訴她，做西廚英文要好叻，就算去法國讀藍帶，也要識英文。」Zoey的爸爸則想囡囡做營養師，為了鼓勵Zoey，林太會叫囡囡也可考慮讀營養學，順便幫她減肥，因為不少營養師也是廚藝高手。做父母的，真的用心良苦！

記者：何小雲