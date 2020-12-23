聖誕佳節遇上疫情　葉劉呼籲要不忘抗疫

▲ 葉劉淑儀呼籲，歡度聖誕之餘，要不忘抗疫。（葉劉淑儀Facebook）

明天便是平安夜，但今年面對新冠肺炎，節日氣氛也較往年淡。不過，新民黨主席葉劉淑儀今日依然參與，其政黨一年一度的聖誕聯歡會，她更稱派對「一樣有火雞又有大抽獎」，歡樂程度不亞往年。

葉劉淑儀在聖誕節前，於社交網站上發表聖誕照片賀節。她站在聖誕樹旁留倩影，鮮紅色的衣著甚有聖誕感覺。不過，葉劉一改祝福語，寫上「Healthy Christmas抗疫聖誕」，呼籲大眾歡度佳節時，也要不忘抗疫。

▲ 新民黨在疫下舉行視頻聖誕聯歡會。（葉劉淑儀Facebook）

而新民黨一年一度的聖誕聯歡會，就因為疫情減少群聚，未有發出邀請聚首一堂。從照片可見，到場參與聯歡會的人數不足十人，但包括該黨核心，例如立法會議員容海恩、副主席韓世灝、中委陳家珮及甘文鋒等，今年才加入的李梓敬也有參與。

葉劉表示，同事籌備了視頻派對，而食物則有3款飯盒，但要遵守社交距離，大家都將飯盒領回座位享用。她又形容，2020年充滿挑戰，但不會被疫情打倒，祝願疫情盡快過去。

▲ 湯家驊大開金口，獻唱聖誕歌曲。（民主思路Facebook）

另外，民主思路亦準備了聖誕禮物———聖誕歌（按此觀看）。行會成員湯家驊，更連同其他民主思路成員，各自拍片開金口，組成這首合唱曲。湯家驊更利用軟件配上，聖誕老人標誌的鬍子應節。

民主思路將《Santa Claus is coming to town》填上新詞，變成「Vaccine is coming to town」，表達疫苗將至的好消息，又呼籲大家要保持社交距離、收窄思想距離。