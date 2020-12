聖誕佳節遇上疫情　葉劉呼籲要不忘抗疫

▲ 葉劉淑儀呼籲,歡度聖誕之餘,要不忘抗疫。(葉劉淑儀Facebook)

明天便是平安夜,但今年面對新冠肺炎,節日氣氛也較往年淡。不過,新民黨主席葉劉淑儀今日依然參與,其政黨一年一度的聖誕聯歡會,她更稱派對「一樣有火雞又有大抽獎」,歡樂程度不亞往年。

葉劉淑儀在聖誕節前,於社交網站上發表聖誕照片賀節。她站在聖誕樹旁留倩影,鮮紅色的衣著甚有聖誕感覺。不過,葉劉一改祝福語,寫上「Healthy Christmas抗疫聖誕」,呼籲大眾歡度佳節時,也要不忘抗疫。

▲ 新民黨在疫下舉行視頻聖誕聯歡會。(葉劉淑儀Facebook)

而新民黨一年一度的聖誕聯歡會,就因為疫情減少群聚,未有發出邀請聚首一堂。從照片可見,到場參與聯歡會的人數不足十人,但包括該黨核心,例如立法會議員容海恩、副主席韓世灝、中委陳家珮及甘文鋒等,今年才加入的李梓敬也有參與。

葉劉表示,同事籌備了視頻派對,而食物則有3款飯盒,但要遵守社交距離,大家都將飯盒領回座位享用。她又形容,2020年充滿挑戰,但不會被疫情打倒,祝願疫情盡快過去。

▲ 湯家驊大開金口,獻唱聖誕歌曲。(民主思路Facebook)

另外,民主思路亦準備了聖誕禮物———聖誕歌(按此觀看)。行會成員湯家驊,更連同其他民主思路成員,各自拍片開金口,組成這首合唱曲。湯家驊更利用軟件配上,聖誕老人標誌的鬍子應節。

民主思路將《Santa Claus is coming to town》填上新詞,變成「Vaccine is coming to town」,表達疫苗將至的好消息,又呼籲大家要保持社交距離、收窄思想距離。