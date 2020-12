【Netflix電影】金馬獎得獎片《刻在你心底的名字》上架 曾敬驊＋陳昊森演繹無奈之愛

▲ 曾敬驊及陳昊森主演《刻在你心底的名字》,刻劃虐心的男男戀,又有文藝氣息,榮登台灣影史上最賣座同志片。

獲本屆金馬獎最佳攝影與最佳原創歌曲的《刻在你心底的名字》在Netflix上架,影片由兩名小鮮肉曾敬驊及陳昊森主演,是虐心的男男戀,又有文藝氣息,榮登台灣影史上最賣座同志片。

《刻在你心底的名字》的片名令人想起英語片《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name) , 而這部華語片同樣是同志片。不同的是,此部華語片並非小說改編,而是取材自導演柳廣輝的高中愛情回憶。

▲ 曾敬驊、陳昊森戲中有全裸演出。

由曾敬驊、陳昊森、邵奕玫、戴立忍、王識賢主演,此部電影以1980 年代解嚴時期的台灣為背景,講述兩位高中生遊走在友誼、愛慕之間的青春的騷動,因為學妹的出現而讓曖昧關係產生變化。

各有各生活後,二人於30年後重遇,充滿唏噓和感傷。戴立忍演張家漢中年版,而王識賢則是中年版Birdy。

創作人藉同志愛情故事為主軸,呈現出台灣解嚴後的壓抑、保守社會氛圍,對仍在摸索性向、情竇初開的高中生帶來很多衝擊。

▲ 陳昊森(左)及曾敬驊(右),均為中學樂隊成員。

這段戀情受壓抑的社會氛圍以及保守的家庭關係所影響,兩位演員只能透過眼神與肢體表現出難以言說的愛意。

導演柳廣輝表示:「希望讓現今社會了解同志跟你、我沒有什麼不同,都是會為愛心動與心痛的血肉之軀,也期待為全亞洲 LGBT 族群帶來更多的關注與討論,讓歧見消失,用愛與理解讓世界更溫暖。」



《刻在你心底的名字》於9月底在台灣上映後,即成為首部票房破新台幣1億元(逾2700萬港元)的同志題材電影。

美國《時代雜誌》(Time)曾以大篇幅報道,而國際知名媒體《Vice》則指出,隨著這部片透過Netflix讓全球觀眾看到,其實也顯示出台灣之所以能成為全世界前幾名對LGBTQ友善的國家,都是因為這一路上有許多人勇敢站出來。

陳昊森曾敬驊真摯演出

這部同志片成為話題,其中兩位高大又樣子俊朗的男主角最吸睛。

24歲陳昊森今年就憑《刻在你心底的名字》獲提名第57屆金馬獎最佳新演員,而曾以賣座電影《返校》打開影壇知名度的22歲曾敬驊,上年則就憑該校園驚悚片獲第56屆金馬獎提名最佳新演員,雖然二人都未有得勝,但今次二人演出虐心同志情,均有出色表現,極有潛力上位。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

台中取景 攝影唯美

這部榮獲金馬最佳攝影獎的電影,畫面唯美。該電影有50%於台中取景拍攝,拍攝地包括台中公園、萬代福影城、大肚山月老廟及先施公墓周邊,選取這些地方全因那裡盛載著導演柳廣輝及監製瞿友寧的青春回憶。

盧廣仲唱主題曲

電影在台灣大受歡迎,也跟扣人心弦的主題曲《刻在我心底的名字》不無關係。此得金馬獎的歌曲,由著名台灣歌手盧廣仲沉鬱演唱,跟電影情節配合,將觀眾悲痛情緒推高,非常動人。