【新冠肺炎】專家官員到深圳反映中央支持本港抗疫　目前「願檢盡檢」策略仍合適

▲ 行政長官記者會。（程志遠攝）

多個建制派近日均批評政府抗疫不力。林鄭月娥今日（23日)於記者會上，被問到政務司司長及多名專家昨日到深圳與內地官員交流，是否表明中央對港府抗疫工作不滿。林鄭強調，有關交流正反映中央政府對香港抗疫的支持，又強調昨日的聯合會議「並不是給予指示，只是交流，這是可以確保的」。

林鄭提到，政府９月推行普及社區檢測計劃，已得到中央支持，派出580位人士來港協助，又協助興建亞博的病床，中央亦曾表明，如香港有需要疫苗，亦願意提供給香港，強調這一切都反映中央政府的關注及關心。

林鄭又強調，香港的抗疫工作除獲中央政府支持外，亦需要眾人的努力，稱過去14日都有不應該發生的情況，如有確診人士逃走、有人違反限聚令開派對等，指每個港人都有責任及需要合作抗疫，呼籲所有人未來的假期盡量留家。

對於全民檢測是否完全無可能，以及政府有否通關路線圖。林鄭回應稱，認同檢測是抗疫的關鍵，另一個是追蹤接觸者，指第四波疫情至今做了126萬檢測，包括40多萬人的強制檢測，亦推出「應檢盡檢」及「願檢盡檢」措施，均是目標為本。

她說，明白市民想放心，希望再推行全民檢測。但認為目前的檢測策略仍然適合，政府亦已要求各司局長，在其服務單位宣傳「願檢盡檢」，「每個地方包括中央及我們的目標一致都是清零，但手法未必可以一致」，因為兩地體制、市民都政府的看法都不同，政府同事已十分努力，前線仍會全力以赴抗疫。

至於接種疫苗後，是否可去旅行或通關，林鄭月娥說要符合恢復與內地往來、以至海外旅遊，亦要視乎香港與當地疫情是否受控。另外，她又說政府會提供「打針卡」，市民可透過政府電子系統，在手機下載相關記錄。

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責任編輯：李淇

