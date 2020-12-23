【新冠肺炎】逾4.6萬名的士司機完成強制檢測　驗出3宗確診個案

▲ 的士司機如於12月25日至明年1月23日期間駕駛的士，必須保存檢測報告或載有檢測結果的電話短訊或電郵通知，供執法人員查核。資料圖片

運輸署為的士司機而設的一次性強制新冠病毒檢測計畫，已在12月9日至22日期間進行，署方在全港各區合共設立13個專屬檢測中心。運輸署表示，得到的士業界全力支持及配合，合共有46,118名的士司機於專屬檢測中心完成檢測，其中3個檢測結果經衞生署確認為陽性。衞生署已按既定程序致電通知有關的士司機，並作適當跟進。



運輸署提醒，根據食物及衞生局局長於12月5日發出的強制檢測公告，的士司機如於12月25日至明年1月23日期間駕駛的士，必須保存檢測報告或載有檢測結果的電話短訊或電郵通知，供執法人員查核。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處5,000元定額罰款，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。而不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款25,000元及監禁6個月。

若有的士司機仍未接受檢測，仍可自費自行前往由衞生署認可私營化驗所，包括政府設立的社區檢測中心進行檢測。

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責任編輯 李志強