【確診大廈】 九龍城單日急增8病例成最多個案地區 富怡花園、大灣新村、將軍澳中心上榜
社會 23:08 2020/12/23
本港新冠肺炎疫情持續，今日新增53宗確診個案，已是持續第4天確診宗數回落至雙位數；當中6宗屬輸入個案、47宗為本地感染，包括20宗感染源頭未明。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：
觀塘6
- 平田邨平誠樓
- 安達邨正達樓
- 德田邨德隆樓
- 鯉魚門邨鯉隆樓
- 平田邨平誠樓
- 安達邨正達樓
九龍城8
- 明倫街 24A 號
- 何文田邨靜文樓
- 美誠大廈
- 九龍維景酒店
- 馬頭圍邨洋葵樓
- 碧華花園 3 座
- 紅磡灣中心鴻景閣
- 何文田邨靜文樓
離島2
- 大灣新村
- 香港天際萬豪酒店
灣仔1
- 香港逸蘭精品酒店
中西區4
- 和安樓
- 觀龍樓 F 座
- 匯倫工商業大廈
- 司徒濂石樓
葵青3
- 葵盛東邨盛家樓
- 葵盛東邨盛家樓
- 石籬(二)邨石怡樓
油尖旺5
- 三角洲酒店
- 三角洲酒店
- 三角洲酒店
- 上海街 102 號
- 花園街 140 號
南區1
- 四喜大廈
東區3
- 環翠邨喜翠樓
- 富怡花園 2 座
- 杏花邨 19 座
深水埗2
- 富昌邨富韻樓
- 李鄭屋邨廉潔樓
屯門2
- 富泰邨美泰樓
- 富泰邨美泰樓
西貢3
- 將軍澳中心 5 座
- 健明邨明域樓
- 康盛花園 4 座
黃大仙1
- 采頤花園 11 座
元朗2
- 益發大廈
- 尚城 7 座
沙田3
- 海澄軒海景酒店
- 景田苑文心閣
- 景田苑文心閣
大埔3
- 寶雅苑興和閣
- 大埔尾村
- 泰亨豪園
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記者：鄧凱文