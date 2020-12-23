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【確診大廈】九龍城單日急增8病例成最多個案地區　富怡花園、大灣新村、將軍澳中心上榜

社會 23:08 2020/12/23

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

九龍城單日急增8病例成最多個案地區

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增53宗確診個案，已是持續第4天確診宗數回落至雙位數；當中6宗屬輸入個案、47宗為本地感染，包括20宗感染源頭未明。衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

觀塘6

  • 平田邨平誠樓
  • 安達邨正達樓
  • 德田邨德隆樓
  • 鯉魚門邨鯉隆樓
  • 平田邨平誠樓
  • 安達邨正達樓

九龍城8

  • 明倫街 24A 號
  • 何文田邨靜文樓
  • 美誠大廈
  • 九龍維景酒店
  • 馬頭圍邨洋葵樓
  • 碧華花園 3 座
  • 紅磡灣中心鴻景閣
  • 何文田邨靜文樓

離島2

  • 大灣新村
  • 香港天際萬豪酒店

灣仔1

  • 香港逸蘭精品酒店

中西區4

  • 和安樓
  • 觀龍樓 F 座
  • 匯倫工商業大廈
  • 司徒濂石樓

葵青3

  • 葵盛東邨盛家樓
  • 葵盛東邨盛家樓
  • 石籬(二)邨石怡樓

油尖旺5

  • 三角洲酒店
  • 三角洲酒店
  • 三角洲酒店
  • 上海街 102 號
  • 花園街 140 號

南區1

  • 四喜大廈

東區3

  • 環翠邨喜翠樓
  • 富怡花園 2 座
  • 杏花邨 19 座

深水埗2

  • 富昌邨富韻樓
  • 李鄭屋邨廉潔樓

屯門2

  • 富泰邨美泰樓
  • 富泰邨美泰樓

西貢3

  • 將軍澳中心 5 座
  • 健明邨明域樓
  • 康盛花園 4 座

黃大仙1

  • 采頤花園 11 座

元朗2

  • 益發大廈
  • 尚城 7 座

沙田3

  • 海澄軒海景酒店
  • 景田苑文心閣
  • 景田苑文心閣

大埔3

  • 寶雅苑興和閣
  • 大埔尾村
  • 泰亨豪園

【TOPick 6 周年】人人有份 送6萬份中移動(30GB)5G本地數據：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文 

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