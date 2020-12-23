【新冠疫苗】港府重申沒有訂下接種人數目標　專家指部分疫苗保護率或「打6折」暫無須強制醫護接種

▲ 有專家指部分新冠疫苗保護率或「打6折」。（經濟日報資料圖片）

政府將免費提供新冠肺炎疫苗給市民自願接種，政府表示希望接種計劃能覆蓋全港市民，但沒有訂下目標接種人數，政府亦會參考世衞建議加強監察注射疫苗後的不良反應。有專家指出港府最新訂購的阿斯利康藥廠、牛津大學研究的疫苗，其已公布數據顯示保護率有機會打6折，即使全民100%接種，保護率亦只有6成，故相信第一代疫苗接種目標只是保護自己不發病。

香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉昨指出，注射疫苗效果受多個因素影響，多種疫苗藥廠尚未公布注射後不受感染的保護率詳細數據，按目前已公布無徵狀感染保護率數據的牛津大學疫苗，是按不發病保護率大概「打6折」，假如數據獲進一步鞏固，即使全民100%接種，保護率亦只有6成，故第一代疫苗接種目標只是保護自己不發病。

至於醫護需否強制接種疫苗？梁卓偉指，基於已公布的疫苗數據接種後未必能保護市民不受感染，故很難以此為由強制醫護接種，但假如其他疫苗公布的數據，能顯示接種後有約95%防感染的高保護率，便有較強的科學基礎解釋接種有助保障前線醫護工作。

因應疫苗或會引起副作用，政府發言人指，將會參考世衞建議，加強監察注射後出現的不良反應，除了使用衞生署及醫管局現有的監察系統，也會透過醫護人員呈報市民接種後出現的不良反應，亦會主動透過分析大數據，留意特定群組如抽取部分長者院舍，在接種後有沒有經常出現的相同問題。

至於目前已研發的疫苗對英國出現的變種病毒會否失效？中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指出，據科學家分析相信仍然有效，美國Moderna疫苗早前亦已發聲明，可因應變種病毒進行修改（modify）。

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記者 馮琪雅