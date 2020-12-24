【新冠疫苗】疫苗對控制疫情非常重要　誰人優先接種？嚴重過敏可即時處理？ (一文看清中大專家許樹昌分析)

▲ 許樹昌對香港現時疫情、港人接種疫苗安排及疫苗副作用作了深入分析。 程志遠攝

政府成立專責委會員統籌港人自願接種新冠肺炎疫苗安排。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌對香港現時疫情、港人接種疫苗安排及疫苗副作用作了深入分析，指出香港確診個案中有2成患者為嚴重個案，當中有5%需要入住深切治療部，並需要插喉，儘管香港的死亡率偏低但仍有1.6%，近日亦有不少年輕患者因為延遲求醫而導致死亡，故疫苗對控制疫情是非常重要。許樹昌分析重點如下：



本港確診者分析：

感染新冠病毒康復者很多都會產生抗體，抗體可以維持多久暫時不是太清晰，現時有少許數據指是6個月，但亦有研究發現抗體會隨着時間下降，甚至有些個案有再受感染；

香港幾乎有兩成個案在確診之後有嚴重的情況，要聞氧氣，大約5%的患者要去深切治療部插喉；

香港的死亡率雖然偏低，但仍有1.6%；

最近亦有不少相對年輕的人士因為延遲求醫而最後死亡。

為什麼要打疫苗：

疫苗長遠來說是一個很重要的項目，可以處理這個大流行；

現在戴口罩或社交距離的措施只不過減低受感染風險，但不會帶來抗體；

當一個社區如果有七成人口有抗體，透過自然感染又或者接受了疫苗，自然該區就會有一個群體保護效應，社區爆發的機會大大減低。

疫苗有效嗎？

現在有數據在第三期的研究指，疫苗的保護率和安慰劑相比，例如BioNTech復星這一款有95%可以減低受感染的風險；牛津阿斯利康這一款的腺病毒疫苗，整體來說都有7成的保護率；

科興疫苗的數據相信很快就會出，這是一個滅活的病毒的疫苗；

強調疫苗並非百分之百可以保護到我們，因為這是第一代疫苗，但就算感染了，嚴重程度一定會減低，亦會減低嚴重併發症或死亡風險。

誰人應接種？

60歲以上或市民有長期病患、醫護人員，以及在安老院舍或其他院舍的工作人員，都應該優先接種；

海外有機構建議孕婦亦應該要接種，只要疫苗並非用活病毒做都可以接種。因為懷孕期間受感染，病情亦可以很嚴重，甚至有機會嬰兒早產。香港專家委員會會看這些數據，證明是安全才會推薦給市民；

現時初步是建議多數人士都可以接種；

就算以往曾經感染過新型冠狀病毒，現在都建議是適合接種的，因為抗體有時會下跌；

現時世界各地都至少有10宗個案有再受感染的風險，如果是受感染後的90日後，就可以接種疫苗，不需要太早接種，因為首90日的抗體相對都是穩定的。

兒童可接種嗎？

暫時來說，兒童尚未是一個要最優先接種疫苗的群組，因為大家都知道，相對下兒童的病情相對輕微，在香港沒有死亡個案；

疫苗廠亦是針對成年人，因為成年人受感染的話比較嚴重一點，所以現在的第三期數據全部都是18歲以上的成年人為主；

兒童的疫苗研究現在是進行中，所以幾個月後，就會清晰一點知道哪些疫苗也適合兒童接種。

疫苗接種安排：

疫苗的接種要注射2針才有效。第一劑可以說是為我們「打底」，第二劑是一個補充劑，接種兩針大約2星期後就會有抗體在一個穩定的水平；

注射疫苗是不可以轉換牌子的，因為當你接種一隻針，你就要用同一支針，中間可能相隔幾星期的時間，因為暫時未有研究數據指用不同牌子的疫苗究竟效果為何，沒有安全數據。

疫苗副作用？

最常見的副作用主要是針口痛、微燒、頭痛，其實是因為身體有免疫反應，所以會出現這些副作用；

至於嚴重過敏反應，即是打針後會出紅斑、有呼吸困難，因舌頭和呼吸道有水腫，這個現象相對是罕見的。現時在英國有兩個個案是醫護人員接種輝瑞的疫苗有這個問題，美國亦有大約六個左右；

外國估計嚴重過敏反應機會為一百萬分之一。主要的問題是核酸疫苗有一個成分叫聚乙二醇，引起這個嚴重反應；

美國疾控中心建議，就算你以往沒有對任何藥物或食物有嚴重副作用，接種這一類針最好就是留在現場觀察15分鐘後才離開。如果以往對疫苗或食物曾有副作用，現在建議觀察30分鐘後才離開；

就算出現過敏，亦可以用腎上腺素，相信接種安排會有醫護人員在場，亦會提供腎上腺素，亦會有一個疫苗副作用的監察系統。

資料來源：中文大學何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌教授

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責任編輯 李志強