屯赤隧道工程技術全球首創　一個改變慳2萬噸鋼鐵

▲ 特金斯顧問有限公司副董事陳可瑜（右二）、寶嘉—布依格聯營項目經理羅迪高（右一），因設計出15環連環連續牆而獲香港和英國多個工程大獎。（馮漢柱攝）

屯門至赤鱲角北面連接路將於12月27日通車，而工程能如期完成，背後的一眾工程人員功不可沒。其中在屯赤隧道的工程上，工程團隊更用上全球首創的「15環毛蟲形連環連續牆」技術，成功將工期大幅縮減，亦能減少2萬噸鋼筋工料令工程更環保。

工程採用的連環連續牆的技術最終獲香港和英國的機構認可頒獎，獲獎工程師之一阿特金斯顧問有限公司副董事陳可瑜表示，有關技術未來可用於香港其他工程，英國和歐洲已有工程正考慮使用。另一位獲獎工程師之一的寶嘉—布依格聯營項目經理羅迪高則表示，在工程上追求創新並非為了爭奪獎項，但真正獲獎時亦忍不住為工程團隊感到自豪。

尚有不足3日，屯門至赤鱲角連接路就會全面通車，大眾最關心的莫過於能節省多少時間？屯門公路自此能否不再「塞車」？但其實屯赤過海隧道通車，同時代表了本港工程技術再進一步，當中使用的全球首創工程技術，更獲國際關注，英國、歐洲國家的工程團隊正考慮採用。

弧形連續牆 取代傳統直立式

這項技術名為「15環毛蟲形連環連續牆」，具體而言，即是用15個相連的弧形連續牆取代傳統的直立式連續牆，以抵抗水壓和土壓，而每個弧形的中間都會有混凝土作為支點。連續牆長達500米，形成深達43米的圍堰，由於形狀和構造有所不同，牆身的受力點由「2D」變為「3D」；簡單來說，即以拱橋的原理，將土壓和水壓分散由全幅牆身承擔。

有份負責設計的阿特金斯顧問有限公司副董事陳可瑜解釋指，如沿用傳統的直立式連續牆，工程需要搭建9層的臨時支，料需用到2萬噸的鋼筋，加固時亦需要大量灌漿；而工程空間和安全程度亦會因此而減少。而採用新技術下，工程減省了大量加固工序，工程的工期縮短了6至10個月。

正推廣技術 英歐等國擬採用

她又指，「15環毛蟲形連環連續牆」的技術有很大轉換性，在其他涉及挖掘的工程上仍可以應用，而阿特金斯仍正將此技術向外推廣，現時英國和其他歐洲國家均有工程正考慮採用以上技術。

其實最初選用「15環毛蟲形連環連續牆」，更多是技術上的考慮多於環保和成本考慮。工程承建商寶嘉—布依格聯營的項目經理羅迪高就解釋，今次選用新技術，是因為工程上需用直徑17.6米的鑽挖機開挖海底隧道，如在隧道「破口」安裝太多臨時橫向支，則難以預留足夠位置予鑽挖機通過。他又補充指，另一個原因是受政府設定的通車日期受限，需於有限的時間內做最多的工程，最後才會在此構想。

15環毛蟲形連環連續牆」的技術在本港工程業界和英國亦備受認可，除了獲香港工程師學會頒發2020年的創意獎，更獲英國工程雜誌《New Civil Engineer》所舉辦的「NCE隧道工程獎」頌發創新設計獎項。

概念變實際工程 仍充滿困難

對於獲獎，陳可瑜表示在應用新設計上，團隊可謂下了「苦工」，並反覆測試，對獲獎感到高興。

羅迪高則指工程團隊對此感到自豪，他又笑稱，報名參賽工程師學會創意獎後要對評審進行報告，當時被嚴厲的評審連番質問，令他一度以為與獎項無緣。他續指，其實有關概念一直存在，但要將概念轉為實際工程仍然充滿困難，如要設計並製作連續牆之間的Y型平台，並保持其堅固就是一大挑戰。

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記者：陳梓蔚