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【使徒行者3】傳康華曾與美國富豪秘婚　投資有道持4層樓成小富婆

娛樂 11:24 2020/12/24

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康華非常孝順。

TVB台慶劇《使徒行者3》進入結局階段，康華以章紀孜（黃智雯飾）的姐姐登場。現年49歲的康華是圈中有名的美魔女，保養得宜卻一直單身。但是亦有傳，康華曾與美國超巿大亨秘婚。

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康華已經49歲。（《使徒行者3》截圖）

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被爆出曾經秘婚

自小開始習舞的康華畢業於香港演藝學院舞蹈系，練就一身柔軟筋骨和美好身段。她在1994年參選香港小姐入行，外貌至今變化不太大，成TVB的美魔女代表之一。

單身多年的康華，不過有傳她曾與一位美國華僑身秘婚，據悉前夫在當地經營超市生意，可惜二人最後選擇分手。

分開後康華專心拍劇，慳妹個性令她不追求奢華物質，儲下來的錢買磚頭，視睇樓為娛樂。喜歡投資磚頭的康華現持4個物業，是圈中小富婆。

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照顧父母棄內地事業

2007年，康華約滿TVB後到內地發展，密密賺「人仔」。不過為了要照顧父母，康華決定放棄內地事業。

康華保養得宜。（IG圖片）

獨力照顧年過80歲體弱多病的父母，勞心勞力外，醫療開支亦不算少。家庭負擔一力扛，年前康華亦坦言為慳錢，有時拍劇時未吃完的飯盒會留起當下一餐，甚或拿多個飯盒，以省回費用。

媽媽患心臟病，父親眼中風，並曾做「通波仔」手術。康華直言醫藥費頗貴，但覺得錢財身外物，直言父母是她的精神支柱、工作動力。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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