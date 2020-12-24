【新冠肺炎】新增19間餐廳曾有確診者到訪　馬鞍山廣場薩莉亞、鰂魚涌COVA上榜

▲ 新增19間餐廳曾有確診者到訪。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港昨日（23日）新增53宗確診個案，已是持續第4天確診宗數回落至雙位數；當中47宗為本地感染，包括20宗感染源頭未明。衛生防護中心昨晚新增確診者行蹤，新增19間餐廳有確診者到訪，遍佈港九新界各區。其中#7681患者曾到訪3間沙田區餐廳；#8028患者曾到訪3間油尖旺的餐廳。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下：（地區、報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期、個案編號）：

新界區：

荃灣 大壩街 57 號 富都茶餐廳 11/12/2020 7526

沙田 馬鞍山廣場 薩莉亞意式餐廳 11/12/2020 7681

沙田 沙田中心 譚仔雲南米線12/12/2020 7681

沙田 沙田中心 麥當勞13/12/2020 7681

大埔 廣福商場 明星海鮮酒家 11/12/2020 7728

大埔 美榮樓 上海一家 12/12/2020 7529

大埔 海寶花園 家嫂 12/12/2020 7728

大埔 富善商場 大快活13/12/2020 7752

大埔 大埔超級城 豪宴薈15/12/2020 7752

九龍區：

觀塘 鯉魚門廣場 大快活12/12/2020 8121

黃大仙 明星商場 明星海鮮燒鵝專門店 19/12/2020 8280

深水埗 又一城 Va Bene Italiano 11/12/2020 7562

深水埗 元州街13號 紅番茄餐廳12/12/2020 7678

油尖旺 白加士街 囍記車仔麵 17/12/2020 8028

油尖旺 西貢街 廟街冰室 17/12/2020 8028

油尖旺 南京街 香港餐室 17/12/2020 8028

港島區：

中西區 香港大學莊月明文娛中心 Café 330 11/12/2020 7805

東區 德宏大廈 COVA 14/12/2020 7823

東區 新翠商場 一粥麵15/12/2020 7823

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責任編輯：羅嘉欣