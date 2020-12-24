【超模猝逝】英國超模Stella Tennant香消玉殞　Versace及Marc Jacobs超模舊戰友發文悼念

▲ 一次代超模Stella Tennant突然逝世，享年50歲。（圖片法新社）

2020年沒有好事發生，天災人禍每天都有，今日又有一單，正是來自蘇格蘭超級女模Stella Tennant突然逝世，享年50歲，暫時為止沒有公布她的死因，但不少昨日的戰友和曾經合作過的時裝設計師，已經在網上紛紛悼念這位有真人版「藍寶石王子」美譽的一代超模。

Stella Tennant可說是時裝界碩果僅存的超模，雖然已到50歲，但仍然得到不少時裝品牌鍾愛邀請她壓軸行騷，甚至以VIP身份成為時裝展的座上客，這位人稱blue blood model的她，是貨真價實第11代Duke of Devonshore的孫女，由已故的時裝伯樂Isabella Blow將她引薦入行。

初入行時的她多以中性姿態示人，腳踏Dr Martens、戴著鼻環，但就是因為擁有精緻的五觀和無懈可擊的身段而大紅，今年8月和攝影師丈夫David Lasnet離婚，結束21年的婚姻關係，膝下育有4位子女，最年長的一位已達成年（22歲）。

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這一位傳奇超模，1993年已經在英國版的《Vogue》雜誌找到她的影蹤，因為中性的形象而大紅，令到她成為已故時裝巨匠Karl Lagerfeld找她作為CHANEL的代言人和靈感女神，先後更成為Burberry、Alexander McQueen的廣告代言。

▲ Stella Tennant憑著中性形象而大紅。（圖片法新社）

在2012年舉行的倫敦奧運會，大會邀來當代最著名的女模在奧運會場行騷，Stella Tennant正是其中的一位代表人物，可見她在國民心目中擁有一定的地位。這一次突然離世叫時裝界震驚外，高級時裝界又再損失了俱代表性的人物了。

記者：何偉雄