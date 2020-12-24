【使徒行者3劇透】第34集劇情預告　家強向作榮申請協助破解加密檔案

▲ 《使徒行者3》

TVB台慶劇《使徒行者3》由林峯、苗僑偉、馬國明、袁偉豪、黃智雯、黃翠如、蔡思貝、張振朗、許紹雄、連詩雅等主演，第31集講到志堅要卓凱等人以長興仇人的身份引出德禮，卓凱心知志堅盤算，只能見步行步……

第34集（25/12）

作榮從證物房取走玉牌，佯裝與志堅交易，卻使計獨吞所有玉牌。作榮為玉牌去蠟後，始知中了志堅圈套。

原來志堅暗中偷龍轉鳳，並尋獲長興重要物件。

卓凱收到志堅通知，已約德禮到保齡球場見面。卓凱慎防有詐，聯同家強前往，途中卻遭交通警員拘捕。

紀孜委託紀泓取得保齡球場閉路電視片段，卻不見志堅及德禮蹤影……

家強懷疑紀泓篡改數據，私下請淑梅找黑客入侵大數據中心。天堂向淑梅求婚，淑梅感動答應，及後卻被人刺了一針……

淑梅被注射不明毒劑，痛苦不堪。

紀孜質問紀泓是否派人殺淑梅，紀泓不諱言曾篡改保齡球場閉路電視片段，但並沒指使殺人；紀泓還自揭當年舉報父親，紀孜大受打擊。

家強找到黑客寄給淑梅的加密檔案，但需要淑梅的聲紋認證解鎖，他趕到醫院卻見淑梅奄奄一息……

家強正式加入安全情報機構，全因想起天俠死前給自己的提示。

紀泓驚覺自己成為作榮棄卒，盤算帶同紀孜遠走高飛。

家強向作榮申請協助破解加密檔案，暗中與卓凱等人籌謀……

《使徒行者3》第33集劇情 上一頁