  • 20°C
香港時間 : 20201224日 (四) 10:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【使徒行者3劇透】第34集劇情預告　家強向作榮申請協助破解加密檔案

娛樂 10:12 2020/12/24

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《使徒行者3》

TVB台慶劇《使徒行者3》由林峯、苗僑偉、馬國明、袁偉豪、黃智雯、黃翠如、蔡思貝、張振朗、許紹雄、連詩雅等主演，第31集講到志堅要卓凱等人以長興仇人的身份引出德禮，卓凱心知志堅盤算，只能見步行步……

第34集（25/12）

作榮從證物房取走玉牌，佯裝與志堅交易，卻使計獨吞所有玉牌。作榮為玉牌去蠟後，始知中了志堅圈套。

原來志堅暗中偷龍轉鳳，並尋獲長興重要物件。

卓凱收到志堅通知，已約德禮到保齡球場見面。卓凱慎防有詐，聯同家強前往，途中卻遭交通警員拘捕。

紀孜委託紀泓取得保齡球場閉路電視片段，卻不見志堅及德禮蹤影……

家強懷疑紀泓篡改數據，私下請淑梅找黑客入侵大數據中心。天堂向淑梅求婚，淑梅感動答應，及後卻被人刺了一針……

淑梅被注射不明毒劑，痛苦不堪。

紀孜質問紀泓是否派人殺淑梅，紀泓不諱言曾篡改保齡球場閉路電視片段，但並沒指使殺人；紀泓還自揭當年舉報父親，紀孜大受打擊。

家強找到黑客寄給淑梅的加密檔案，但需要淑梅的聲紋認證解鎖，他趕到醫院卻見淑梅奄奄一息……

家強正式加入安全情報機構，全因想起天俠死前給自己的提示。

紀泓驚覺自己成為作榮棄卒，盤算帶同紀孜遠走高飛。

家強向作榮申請協助破解加密檔案，暗中與卓凱等人籌謀……

《使徒行者3》第33集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【使徒行者3】黃智雯鍾情偏鋒另類角色　Mandy愛演怪人Madam G：喜歡走鋼線【有片】
17:09 2020/11/19
【使徒行者3】黃智雯鍾情偏鋒另類角色　Mandy愛演怪人Madam G：喜歡走鋼線【有片】
【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格　蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心
18:20 2020/12/09
【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格　蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心
【不能放手】菊梓喬外剛內柔逆光飛翔　HANA鋼鐵有淚：我已經冇嘢可以輸
10:24 2020/12/23
【不能放手】菊梓喬外剛內柔逆光飛翔　HANA鋼鐵有淚：我已經冇嘢可以輸
使徒行者 電視劇 TVB

最高瀏覽

【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友
13:12 2020/12/22
【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友
【香港愛情故事】公屋港女見男友家長受白眼　富婆挪揄：你應該說聲謝謝【有片】
12:44 2020/12/22
【香港愛情故事】公屋港女見男友家長受白眼　富婆挪揄：你應該說聲謝謝【有片】
【出軌丈夫】港媽人工受孕打100針終誕第二胎 產後踢爆老公搵PTGF出軌感崩潰
12:25 2020/12/23
【出軌丈夫】港媽人工受孕打100針終誕第二胎 產後踢爆老公搵PTGF出軌感崩潰