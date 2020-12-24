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【抗癌鬥士】李明蔚免疫系統差致生蛇　現已康復報平安：謝謝關心

娛樂 10:53 2020/12/24

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李明蔚接受新抗癌療程，免疫系統差致臉部生蛇已康復。

抗癌歌手李明蔚（Sarena）於八年前確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，一直以來積極抗病。最近正在接受新療法「免疫細胞治療」的她，因為免疫系統免佳而在臉部爆發疱疹，經休養後近日已經回復光滑皮膚。

李明蔚於2012年確診患上罕見的鼻咽腺樣囊性癌症，過去8年積極對抗癌魔，病情曾經一定穩定，但於2016年突然惡化，導致半邊臉癱、口齒不清、右眼及右耳未能正常運作，去年癌細胞更擴散至身體其他地方。

【抗癌鬥士】李明蔚完成第二期抗癌新療法　免疫系統弱面部生蛇：真的很痛

李明蔚於冬至更新近照。（Facebook圖片）

【生命鬥士】李明蔚開始接受第二期療程　Sarena情況漸好：感謝支持

臉部一度生蛇

過去一年她接受過各種不同的癌症療法，月前她在社會網集公開募捐，希望能成功籌集資金接受新療法「免疫細胞治療」。

早前因免疫系統問題，臉上爆發疱疹。（Facebook圖片）

早前宣布募捐達標，李明蔚於11月底接受了第二次的免疫細胞治療，醫生更指她體內的活躍癌細胞已由首次療程的68大跌至2，非常理想。

不過她卻因為免疫系統問題，接受完第二個療程後，在臉部生蛇（疱疹）：「一開始真的很痛，吃過藥後現在好了很多了！現在好好休養，盼望好消息再來！」

【抗癌鬥士】李明蔚抗病獲偶像打氣鼓勵　容祖兒曾捐6位數助籌醫藥費

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經歷大半個月的休養後，李明蔚於日前冬至當日再度更新，透露臉上的疱疹已經康復了很多，同時還關心大家的身體狀況：

我臉上的疱疹已經好了很多感恩

謝謝各位朋友的關心

最近天氣凍了，大家保重身體！

從她的自拍照可見，臉上已經回復光滑，略施脂粉的她氣息比之前精神得多。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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