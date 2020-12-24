【強制檢測】沙田乙明邨明恩樓居民今早6時起出入需出示檢測證明　林鄭月娥到現場視察

▲ 政府多個部門今日（24日）在沙田乙明邨明恩樓，進行強制檢測公告執法行動。（資料圖片）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，​沙田乙明邨明恩樓今個月內錄得7宗個確診個案，政府上周三（16日）發出強制檢測公告，在指定時間即今年12月1日至15日曾身處乙明邨明恩樓超過2小時的人士接受檢測。政府多個部門包括沙田民政事務處、警方、醫療輔助隊、房協及有關部門今日（24日）在沙田乙明邨明恩樓，進行強制檢測公告執法行動。

政府在清晨近6時出稿，指由今早6時起，出入沙田明恩樓的居民必須出示根據政府早前發出的強制檢測公告，在今年12月17日至21日期間，曾參與政府安排的新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊通知或相關證明。政府亦會派員聯同房協的工作人員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測。

如任何人士未能出示檢測結果電話短訊通知或相關證明，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

考慮到政府自透過公告要求進行強制檢測以來，市民大致配合，在今日的執法行動中，執法人員會先發出口頭警告，並容許市民即時到明恩樓附近的流動檢測站進行檢測。在未有檢測結果前，市民必須留在家中，以減低社區傳播的風險。

政府亦呼籲曾經在強制檢測公告下指定時間曾身處乙明邨明恩樓超過2小時的人士，如未進行檢測，亦應盡快前往流動檢測站進行檢測。否則一經發現，可處定額罰款。

行政長官林鄭月娥及民政事務局局長徐英偉在早上11時左右到乙明邨視察，不過有居民反映指當局的決定過急，而且信息混亂，未及準備有關檢測證明。

民政事務局局長徐英偉今早（24日）6時前亦到達乙明邨明恩樓視察，他表示由早上6時開始，已有逾400名居民提供了檢測結果證明後獲放行，只有極少數人未能提供資料，當局會記錄有關個案的資料，再翻查他們之前有否接受檢測

他表示，有關行動是希望杜絕漏網個案，不希望有隱蔽傳播者在社區游走，故未有提早通知居民有關行動，避免有未檢測者預先離開，強調政府有決心在社區「清零」。他表示，當局已安排在附近球場設立檢測站，稍後安排人員逐家逐戶登記，如果有需要可以帶居民到場進行檢測，政府亦設立熱線21585388，為有需要的居民提供協助。

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記者：陳子謙