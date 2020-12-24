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【新冠肺炎】女生與確診者光顧同一餐廳　相隔數張枱互相無接觸共處5分鐘即中招

健康 10:36 2020/12/24

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新冠肺炎疫情持續，本港政府實施限聚令，並呼籲市民聖誕佳節留家慶祝、減少聚會。韓國一項研究發現，當地一名女高中生與新冠肺炎確診者同光顧一間食肆，即使相隔數張枱，但雙方沒互相接觸，僅共處5分鐘，仍被傳染確診新冠肺炎。

綜合外媒報道，韓國該項研究報告上月於醫學期刊《韓國醫療科學》上刊登。報告指出，一名女高中生早前某日下午4時許與友人光顧一間餐廳，而染疫女子及友人約5時15分進入餐廳，兩人相距約21呎，女生在染疫女子進入餐廳後5分鐘離去，兩人從未說話及互相接觸，亦未觸碰到任何共同的表面（如杯、餐具等），餐廳當時有開冷氣。

該名女高中生之後確診感染新冠肺炎，兩人亦證實感染同一病毒株，相信女高中生是被該名確診女售貨員傳染。

專家之後重新模擬餐廳環境及測量餐廳的氣流，發現餐廳冷氣氣流順着牆壁下降，形成了風谷，在氣流流動路線附近的人易受到感染。

維吉尼亞理工學院暨州立大學教授Linsey Marr指出，若餐廳冷氣強勁，大型氣溶膠（氣霧）和細小飛沫重疊，可將病毒傳至3.3至6.6呎外。而當飛沫大小適中，就能承載病毒並在空中飛行20呎，因而造成是次5分鐘即被感染，他稱：

在疫情流行期間，室內餐廳吃飯是最危險事之一。

同場加映：醫生教兒童防疫措施

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責任編輯：羅嘉欣

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