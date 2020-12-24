【新冠肺炎】消息：新增逾70宗確診個案　涉不明源頭病例

▲ 消息指今日（24日）新增逾70宗確診個案。

本港第四波疫情未止，消息指今日（24日）新增逾70宗確診個案，涉不明源頭病例。

衞生防護中心昨日（23日）公布，新增53宗確診個案，已是持續第4天確診宗數回落至雙位數；當中6宗屬輸入個案、47宗為本地感染，包括20宗感染源頭未明。

張竹君指，衞生防護中心公共化驗所作全基因排序，在11個分析中，其中2宗與英國新變種病毒脗合，2人均由英國返港，均為學生（個案編號：7077、7631）。詳情即看：【下一頁】

政府昨日交代新冠疫苗的最新資訊，已成功洽購第三間阿斯利康藥廠的不可複製病毒載體疫苗，同樣亦是採購750萬劑，換言之現時已洽購共2250萬劑，每人打兩針下，已足夠全港市民使用。詳情即看：【下一頁】

政府計劃成立保障基金，為接種疫苗後出現不良反應的巿民，提供經濟援助，巿民亦可根據政府安排的特定接種時間及地點，自由選擇接種那款疫苗。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙