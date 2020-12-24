【私院收費】中大醫院治療程序及住院等收費出爐 　一文看清4間私家醫院門診及病床收費

▲ 中大醫院將於明年1月6日正式投入服務。

位於沙田澤祥街9號的香港中文大學醫院（中大醫院）為一所非牟利、私營教學醫院，將於明年1月6日投入服務，院方的有關治療程序及住院等的收費昨日出爐。TOPick整合了中大醫院、浸會醫院、港怡醫院及養和醫院的收費，比較4間醫院在門診、病房，以及常見護理程序等的費用。

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門診服務費用方面，中大醫院的費用相對較是中等價格，其普通科門診收費為330元，辦公時間為星期一至五的上午9時至下午5時，而星期六的辦公時間上午9時至下午1時，均不包括公眾假期；而其他醫院亦是按不同時段作不同收費，如養和醫院早上8時至9時的收費為400元，而上午9時至下午7時的收費為320元。

4間醫院在門診服務費用如下：

中大醫院 浸會醫院 港怡醫院 養和醫院 門診費用 醫生診金：$330

醫生診費：$270-$480

*農曆新年：$550-$800 診金一般收費: $320-$540

60歲或以上人士優惠: $280-$480

長假期一般收費: $500-$650

60歲或以上人士優惠: $450-$580 $320-$560

至於常見護理程序，如內鏡檢查的日間治療費用，中大醫院的胃鏡檢查（鎮靜麻醉）較港怡醫院的收費便宜，價錢由約8100元至14,700元不等。而浸會醫院的價錢由7900元至16600元不等。

4間醫院常見護理程序費用如下：

項目 中大醫院 浸會醫院 港怡醫院 養和醫院 內鏡檢查 （日間治療） 胃鏡檢查(鎮靜麻醉)

不包括切除息肉及活組織檢查：$8,149

包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$12,083

包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$14,700 內視鏡檢查套式計劃： 食道胃十二指腸內視鏡檢查：$7,900（組合價） 結腸內視鏡檢查：

$10,100（組合價） 食道胃十二指腸＋結腸內視鏡檢查：$16,600（組合價） 胃內窺鏡檢查 (鎮靜麻醉）（手術套餐價目）

不包括切除息肉及活組織檢查：$8,300

包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$13,000

包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$15,100 內鏡檢查計劃



胃鏡檢查：$7,230 結腸鏡檢查：$10,420 *檢查計劃包括：

內鏡專科醫生收費、內視鏡檢查室收費、

靜脈注射鎮靜劑、氧氣吸入、

心臟及血氧監察、敷料、

視像系統收費、

內視鏡收費、

檢查DVD及照片、

取活組織測試幽門螺旋桿菌酵素、

使用日間術後康復病床等 結腸內視鏡檢查(大腸鏡)(鎮靜麻醉)

不包括切除息肉及活組織檢查：$10,678

包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$13,650

包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$16,860 結腸內窺鏡檢查（大腸鏡）(鎮靜麻醉)

不包括切除息肉及活組織檢查：$10,800

包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$13,800

包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$15,500

此外，四間醫院的病房收費，而中大醫院就簡單將病房分為單人房雙人房、標準四人房，費用由每日最平800元至最貴4000元，另有隔離/負壓病房，以及深切治療病房的費用，由每6小時1200元至8000元。浸會醫院的病房分為標準級、半私家級，以及私家級，收費由最平的800元一晚至13,800元一晚。

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4間醫院病房收費如下：

中大醫院 浸會醫院 港怡醫院 養和醫院 房間種類及每日收費

單人房：$2,400-$4,000

雙人房：$1,440

標準四人房：$800 標準級

2人房：$1,260; $1,180

3至5人房：$990; $920

4至6人房：$860

7至9人房：$820; $800 半私家級

單人房：$2,100

雙人房：$1,820；

$1,700;$1,200 私家級

豪華套房：$13,800

私家房：$3,980；

$3,250；$2,500 貴賓套房：根據要求

豪華套房：$8,000

私家房：$3,600

半私家單人房：$2,000

半私家雙人房：$1,450

標準房：$900 套房：$12,600;$23,000 私家房：$4,200-$4,400；$5,800-$6,700 半私家單人房：$2,500-$3,500 普通病室（3至6人）：

$1,180-$1,800 按金 本港居民：$6,000



非本港居民：

$20,000或

百分之五十的費用預算，以較高費用為準 本港居民：

$6,000-$20,000

非本港居民：＄50,000-$70,000 本港居民：

$20,000-$30,000 非本港居民：$40,000-$60,000 $4,000-$20,000 其他特別房間 隔離/負壓病房

(每6小時計)：$1,200



深切治療病房

(每6小時計)：$8,000 隔離病房：$3,250; $2,200; $1,100



深切治療：$11,200 深切治療部：$6,500



加護病房或心臟科加護病房：$5,500



負壓病房：$4,000

深切治療部：$9,000; $13,000 ; $26,500



隔離病室：$3,200-$3,800

市民需要注意，以上價錢謹供參考，未必包括針藥費、檢查費、治療費、手術費、試行程序費、膳食費、醫生費、私家護士費等其他醫院費用。

*以上資料擷自各醫院的網頁，最終收費會因應臨床情況及治療而定

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記者：郭詩詩