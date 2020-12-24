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【私院收費】中大醫院治療程序及住院等收費出爐 　一文看清4間私家醫院門診及病床收費

社會 16:04 2020/12/24

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

中大醫院將於明年1月6日正式投入服務。

位於沙田澤祥街9號的香港中文大學醫院（中大醫院）為一所非牟利、私營教學醫院，將於明年1月6日投入服務，院方的有關治療程序及住院等的收費昨日出爐。TOPick整合了中大醫院、浸會醫院、港怡醫院及養和醫院的收費，比較4間醫院在門診、病房，以及常見護理程序等的費用。

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門診服務費用方面，中大醫院的費用相對較是中等價格，其普通科門診收費為330元，辦公時間為星期一至五的上午9時至下午5時，而星期六的辦公時間上午9時至下午1時，均不包括公眾假期；而其他醫院亦是按不同時段作不同收費，如養和醫院早上8時至9時的收費為400元，而上午9時至下午7時的收費為320元。

4間醫院在門診服務費用如下：

  中大醫院 浸會醫院 港怡醫院 養和醫院
門診費用 醫生診金：$330
 		 醫生診費：$270-$480
*農曆新年：$550-$800		 診金一般收費: $320-$540
60歲或以上人士優惠: $280-$480
長假期一般收費: $500-$650
60歲或以上人士優惠: $450-$580		 $320-$560

至於常見護理程序，如內鏡檢查的日間治療費用，中大醫院的胃鏡檢查（鎮靜麻醉）較港怡醫院的收費便宜，價錢由約8100元至14,700元不等。而浸會醫院的價錢由7900元至16600元不等。

4間醫院常見護理程序費用如下：

項目 中大醫院 浸會醫院 港怡醫院 養和醫院

內鏡檢查

（日間治療）

 胃鏡檢查(鎮靜麻醉)
不包括切除息肉及活組織檢查：$8,149
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$12,083
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$14,700

內視鏡檢查套式計劃

食道胃十二指腸內視鏡檢查：$7,900（組合價）

結腸內視鏡檢查：
$10,100（組合價）

食道胃十二指腸＋結腸內視鏡檢查：$16,600（組合價）

 

 胃內窺鏡檢查 (鎮靜麻醉）（手術套餐價目）
不包括切除息肉及活組織檢查：$8,300
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$13,000
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$15,100

內鏡檢查計劃

胃鏡檢查：$7,230

結腸鏡檢查：$10,420

*檢查計劃包括：
內鏡專科醫生收費、內視鏡檢查室收費、
靜脈注射鎮靜劑、氧氣吸入、
心臟及血氧監察、敷料、
視像系統收費、
內視鏡收費、
檢查DVD及照片、
取活組織測試幽門螺旋桿菌酵素、
使用日間術後康復病床等
結腸內視鏡檢查(大腸鏡)(鎮靜麻醉)
不包括切除息肉及活組織檢查：$10,678
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$13,650
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$16,860		 結腸內窺鏡檢查（大腸鏡）(鎮靜麻醉)
不包括切除息肉及活組織檢查：$10,800
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$13,800
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$15,500

此外，四間醫院的病房收費，而中大醫院就簡單將病房分為單人房雙人房、標準四人房，費用由每日最平800元至最貴4000元，另有隔離/負壓病房，以及深切治療病房的費用，由每6小時1200元至8000元。浸會醫院的病房分為標準級、半私家級，以及私家級，收費由最平的800元一晚至13,800元一晚。

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4間醫院病房收費如下：

  中大醫院 浸會醫院 港怡醫院 養和醫院
房間種類及每日收費
單人房：$2,400-$4,000
雙人房：$1,440
標準四人房：$800

標準級
2人房：$1,260; $1,180
3至5人房：$990; $920
4至6人房：$860
7至9人房：$820; $800

半私家級
單人房：$2,100
雙人房：$1,820；
$1,700;$1,200

私家級
豪華套房：$13,800
私家房：$3,980；
$3,250；$2,500

 貴賓套房：根據要求
豪華套房：$8,000
私家房：$3,600
半私家單人房：$2,000
半私家雙人房：$1,450
標準房：$900

套房：$12,600;$23,000

私家房：$4,200-$4,400；$5,800-$6,700

半私家單人房：$2,500-$3,500

普通病室（3至6人）：
$1,180-$1,800

 

 
按金 本港居民：$6,000

非本港居民：
$20,000或
百分之五十的費用預算，以較高費用為準		 本港居民：
$6,000-$20,000
非本港居民：＄50,000-$70,000

本港居民：
$20,000-$30,000

非本港居民：$40,000-$60,000

 $4,000-$20,000
其他特別房間 隔離/負壓病房
(每6小時計)：$1,200

深切治療病房
(每6小時計)：$8,000		 隔離病房：$3,250; $2,200; $1,100

深切治療：$11,200		 深切治療部：$6,500

加護病房或心臟科加護病房：$5,500

負壓病房：$4,000
 		 深切治療部：$9,000; $13,000 ; $26,500

隔離病室：$3,200-$3,800

市民需要注意，以上價錢謹供參考，未必包括針藥費、檢查費、治療費、手術費、試行程序費、膳食費、醫生費、私家護士費等其他醫院費用。

*以上資料擷自各醫院的網頁，最終收費會因應臨床情況及治療而定

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記者：郭詩詩

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