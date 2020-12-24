【私院收費】中大醫院治療程序及住院等收費出爐 一文看清5間私家醫院門診及病床收費
位於沙田澤祥街9號的香港中文大學醫院（中大醫院）為一所非牟利、私營教學醫院，將於明年1月6日投入服務，院方的有關治療程序及住院等的收費昨日出爐。TOPick整合了中大醫院、浸會醫院、港怡醫院、仁安醫院及養和醫院的收費，比較5間醫院在門診、病房，以及常見護理程序等的費用。
門診服務費用方面，中大醫院的費用相對較是中等價格，其普通科門診收費為330元，辦公時間為星期一至五的上午9時至下午5時，而星期六的辦公時間上午9時至下午1時，均不包括公眾假期；而其他醫院亦是按不同時段作不同收費，如養和醫院早上8時至9時的收費為400元，而上午9時至下午7時的收費為320元。
5間醫院在門診服務費用如下：
|中大醫院
|浸會醫院
|港怡醫院
|養和醫院
|仁安醫院
|門診費用
|醫生診金：$330
|醫生診費：$270-$480
*農曆新年：$550-$800
|診金一般收費: $320-$540
60歲或以上人士優惠: $280-$480
長假期一般收費: $500-$650
60歲或以上人士優惠: $450-$580
|$320-$560
|
$330-$1,300
年滿 60 歲之長者：$270-$1,200
至於常見護理程序，如內鏡檢查的日間治療費用，中大醫院的胃鏡檢查（鎮靜麻醉）較港怡醫院的收費便宜，價錢由約8100元至14,700元不等。而浸會醫院的價錢由7900元至16600元不等。
4間醫院常見護理程序費用如下：
|項目
|中大醫院
|浸會醫院
|港怡醫院
|養和醫院
|
內鏡檢查
（日間治療）
|胃鏡檢查(鎮靜麻醉)
不包括切除息肉及活組織檢查：$8,149
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$12,083
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$14,700
|
內視鏡檢查套式計劃：
食道胃十二指腸內視鏡檢查：$7,900（組合價）
結腸內視鏡檢查：
食道胃十二指腸＋結腸內視鏡檢查：$16,600（組合價）
|胃內窺鏡檢查 (鎮靜麻醉）（手術套餐價目）
不包括切除息肉及活組織檢查：$8,300
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$13,000
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$15,100
|
內鏡檢查計劃
結腸鏡檢查：$10,420
*檢查計劃包括：
|結腸內視鏡檢查(大腸鏡)(鎮靜麻醉)
不包括切除息肉及活組織檢查：$10,678
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$13,650
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$16,860
|結腸內窺鏡檢查（大腸鏡）(鎮靜麻醉)
不包括切除息肉及活組織檢查：$10,800
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量≤3)：$13,800
包括切除息肉及/或活組織檢查 (數量>3)：$15,500
此外，四間醫院的病房收費，而中大醫院就簡單將病房分為單人房雙人房、標準四人房，費用由每日最平800元至最貴4000元，另有隔離/負壓病房，以及深切治療病房的費用，由每6小時1200元至8000元。浸會醫院的病房分為標準級、半私家級，以及私家級，收費由最平的800元一晚至13,800元一晚。
5間醫院病房收費如下：
|中大醫院
|浸會醫院
|港怡醫院
|養和醫院
|仁安醫院
|房間種類及每日收費
|
單人房：$2,400-$4,000
雙人房：$1,440
標準四人房：$800
|
標準級
半私家級
私家級
|貴賓套房：根據要求
豪華套房：$8,000
私家房：$3,600
半私家單人房：$2,000
半私家雙人房：$1,450
標準房：$900
|
套房：$12,600;$23,000
私家房：$4,200-$4,400；$5,800-$6,700
半私家單人房：$2,500-$3,500
普通病室（3至6人）：
|
私家房：$2,500 - $45,000
四至六人房 (標準房)：$600-$800
十四人房 (標準房)：
|按金
|本港居民：$6,000
非本港居民：
$20,000或
百分之五十的費用預算，以較高費用為準
|本港居民：
$6,000-$20,000
非本港居民：＄50,000-$70,000
|
本港居民：
非本港居民：$40,000-$60,000
|$4,000-$20,000
|
本港居民：$6,000-$20,000
非永久性香港居民:$30,000
|其他特別房間
|隔離/負壓病房
(每6小時計)：$1,200
深切治療病房
(每6小時計)：$8,000
|隔離病房：$3,250; $2,200; $1,100
深切治療：$11,200
|深切治療部：$6,500
加護病房或心臟科加護病房：$5,500
負壓病房：$4,000
|深切治療部：$9,000; $13,000 ; $26,500
隔離病室：$3,200-$3,800
|深切治療:$2,500
加護治療:$1,800
隔離病房:私家房房租 + $750
基本房租 + $1,380
市民需要注意，以上價錢謹供參考，未必包括針藥費、檢查費、治療費、手術費、試行程序費、膳食費、醫生費、私家護士費等其他醫院費用。
*以上資料擷自各醫院的網頁，最終收費會因應臨床情況及治療而定
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記者：郭詩詩