【Netflix劇集】網漫改編人氣韓劇《Sweet Home》 人類慾望激變怪物特效大公開【有片】

▲ Netflix 年度原創大製作《Sweet Home》日前已於全球上線，並登上全球多個地方的排行榜冠軍。

由《鬼怪》名導李應福執導，韓國上位小生宋江、李到睍，再加上型男演員李陣郁，以及「肌肉女神」李施昤所主演的 Netflix 年度原創大製作《Sweet Home》日前已於全球上線，並登上全球多個地方的排行榜冠軍。

Netflix也特別公開了《Sweet Home》的視覺特效花絮影片，讓觀眾一窺超人氣的「盲怪」、「肌肉怪」、「食人怪」的幕後拍攝過程。

李應福表示，希望強調出人性真面目，儘管末日來臨還要「活得像個人」，因此賦予怪物們在行動時還具有人性的一面，並透過過程中的光線、建築物被破壞的變化來表現人們所感受到怪物化事件的階段，動作戲也是爲了強調角色們生存的意志。

▲ 首集出現的食人怪，由演員扮演，涉及大量特技化妝。圖為後製前及後的對比。（影片截圖）

他希望觀眾看到怪物的樣子後，會思考到底是因為哪種慾望變成的，所以特別請特效化妝組強調這一部分。

▲ 蓮藕頭盲怪在此劇佔戲甚重。圖為後製前及後的對比。（影片截圖）

視覺特效總監李炳俊就說，很努力把網漫角色製作得生動。負責動作編排的金蔎鎮就指出，怪物始於人類慾望，所以它們的動作又和慾望有關。



製作公司邀來曾擔任 Marvel 電影《復仇者聯盟》（Avengers）、《怪奇物語》（Stranger Things）等巨作的國際知名視覺特效團隊，搭配韓國頂尖團隊攜手打造的怪物，而在花䋈片就看到多頭出場不少的怪物，其實都是由演員扮演，在荷里活特效化妝團隊加工後就變成駭人怪物。

▲ 蜘蛛怪由天生軟骨的美國恐怖片演員Troy James化身而成。（影片截圖）

▲ 劇中狂追人來攻擊的蜘蛛怪。

韓劇《Sweet Home》，不但登上了香港TOP 10 排行榜的冠軍寶座，根據排行網站 FlixPatrol 的統計，此劇在上綫48小時後，立刻囊括了包含韓國、台灣、新加坡、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞以及中東等8地冠軍，更打入美國、西班牙、法國等42地區的每日TOP10。

▲ 宋江演的車賢秀怪大眼怪圍困的拍攝情況。（影片截圖）

▲ 戲中宋江演的車賢秀怪大眼怪圍困的情況。（影片截圖）

在以往對韓劇發燒程度不高的沙烏地阿拉伯也榮登第2 名，在土耳其攻上第7名，可見集動作與恐慄懸疑及探討人性於一身的劇集，能跨越語言障礙，吸引觀眾追看。

《Sweet Home》描述一個拒絕與外界溝通的宅男車賢秀（宋江飾演），失去家人後獨自搬到破舊的公寓裡居住，在原本決定要自殺的那天，發現屋外突然發生重大變化。

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車賢秀眼見可怕、無敵的怪物紛紛襲擊自己與身邊的鄰居，激起求生意志，與其他倖存的居民一同對抗怪物，聽從冷靜青年李恩赫（李到睍飾演）的指揮，與具有神秘身份背景但一起奮力抗怪的邊尚昱（李陣郁飾演）以及女消防員徐伊景（李施昤飾演） 守護家園。

此外，還得小心提防身邊是否有人被「怪物化」的緊張懸疑故事。

記者：胡慧雯